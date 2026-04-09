Πάσχα: Σήμερα η «μεγάλη έξοδος», γεμάτα φεύγουν τα πλοία - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη η έξοδος για το Πάσχα, με τα λιμάνια να «βουλιάζουν» από εκδρομείς που εγκαταλείπουν την Αθήνα, καταγράφοντας υψηλές πληρότητες και αυξημένα δρομολόγια.

Η κίνηση κορυφώνεται σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9/4, με τα πλοία προς τις Κυκλάδες να αναχωρούν γεμάτα, καθώς οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης έχουν προστεθεί επιπλέον δρομολόγια έως και το Μεγάλο Σάββατο, ενώ η ροή των εκδρομέων αναμένεται να παραμείνει έντονη.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση και τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, όταν περισσότεροι από 12.000 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια, μεταφέροντας πάνω από 12.300 άτομα.

Αντίστοιχα αυξημένη ήταν η κίνηση και προς τον Αργοσαρωνικό, όπου εκτελέστηκαν 30 δρομολόγια και συγκεκριμένα 15 με συμβατικά πλοία και 15 με ταχύπλοα. Από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 10 δρομολόγια προς Κυκλάδες, με περίπου 4.440 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο εκτελέστηκαν επτά δρομολόγια με 1.642 ταξιδιώτες.

Η μεγάλη «έξοδος» και με τα αυτοκίνητα

Πολύ μεγάλη είναι και η έξοδος με αυτοκίνητο, καθώς πάνω από 60.000 οχήματα εγκατέλειψαν την Αττική τη Μεγάλη Τετάρτη. Συγκεκριμένα, από τα διόδια της Ελευσίνας πέρασαν 34.000 οχήματα, ενώ από τις Αφίδνες καταγράφηκαν περισσότερες από 27.000 διελεύσεις.

Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση και στα ΚΤΕΛ, με πολλά δρομολόγια να πραγματοποιούνται με υψηλές πληρότητες, ενώ σημαντικός αριθμός ταξιδιωτών επιλέγει και κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σήμερα Μ. Πέμπτη 9/4 αναμένεται να ταξιδέψουν περισσότεροι από 32.000 επιβάτες από τους βασικούς λιμένες της Αττικής.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον 43 δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, χωρίς να υπολογίζεται η επιπλέον κίνηση στον Αργοσαρωνικό, όπου ο Πειραιάς σηκώνει για ακόμη μία χρονιά το μεγαλύτερο βάρος της επιβατικής κίνησης, με 20 δρομολόγια και εκτιμώμενη κίνηση που ξεπερνά τους 20.000 επιβάτες.

Παράλληλα, στον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί δεκάδες δρομολόγια, ενώ από τη Ραφήνα και το Λαύριο συνεχίζεται η αυξημένη ροή προς Κυκλάδες και Εύβοια.