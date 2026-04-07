Δυσεύρετα φέτος τα ελληνικά αρνιά και κατσίκια -Πάνω από 12 ευρώ το κιλό, λόγω της ευλογιάς και του αφθώδους πυρετού - iefimerida.gr

Αντιμέτωποι με ελλείψεις ελληνικών αμνοεριφίων και τσουχτερές τιμές είναι το φετινό Πάσχα οι καταναλωτές, ως αποτέλεσμα των ζωονόσων.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων και ο αφθώδης πυρετός, η μείωση του ζωικού κεφαλαίου και τα περιοριστικά μέτρα σε περιοχές που αποτελούν «κόκκινες ζώνες» διαμορφώνουν ένα πιεστικό σκηνικό στην αγορά.

Σαν να μην έφταναν αυτά τα προβλήματα, περιορισμένες αναμένονται φέτος και οι δυνατότητες εισαγωγών από χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία, καθώς και εκεί καταγράφεται μείωση ζωικού κεφαλαίου, λόγω ζωονόσων.

Οι τιμές εκκίνησης στις προαναφερόμενες χώρες έχουν ήδη φτάσει τα 12 ευρώ/κιλό, γεγονός που, μαζί με τα κόστη μεταφοράς και διάθεσης, ανεβάζει το τελικό κόστος του πασχαλινού οβελία.

Αμετακίνητοι οι κτηνοτρόφοι - Τουλάχιστον 12 ευρώ το κιλό

Την ίδια ώρα, εν μέσω μειωμένων παραγγελιών και αυξημένου κόστους παραγωγής, οι κτηνοτρόφοι παραμένουν ανυποχώρητοι στις τιμές, απαιτώντας τουλάχιστον 12 ευρώ το κιλό για τα αμνοερίφια.

«Περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά θα τα ψάχνουν φέτος οι Έλληνες καταναλωτές τα ελληνικά αμνοερίφια» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, Θωμάς Μόσχος, κτηνοτρόφος και πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου «Μακεδνός» στην Καστοριά.

Οι κτηνοτρόφοι υποστηρίζουν ότι οι αυξήσεις είναι μονόδρομος, καθώς το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί και οι απώλειες λόγω ζωονόσων είναι σημαντικές.

«Η τιμή πρέπει να καλύπτει τα έξοδα και να αφήνει ένα μικρό κέρδος», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Στέλιος Αρμένης από τον Λαγκαδά.

Μειωμένες οι παραγγελίες - Επιφυλακτικοί οι καταναλωτές

Μειωμένες κατά 50% ήταν τη Μεγάλη Δευτέρα οι παραγγελίες στα κρεοπωλεία της χώρας ενόψει του πασχαλινού τραπεζιού, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, Σάββας Κεσίδης. Η πτώση στη ζήτηση συνοδεύεται και από μείωση στις ποσότητες που αγοράζουν οι καταναλωτές, οι οποίες είναι περιορισμένες πάνω από 20% σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στάση αυτή αποδίδεται στην αβεβαιότητα των νοικοκυριών εξαιτίας των συνεπειών της γεωπολιτικής κρίσης στην ενέργεια και τα καύσιμα.

«Αν ένα εκατομμύριο οικογένειες αγοράσουν ένα κιλό λιγότερο σε σχέση με πέρυσι, αυτό ισοδυναμεί με το 30% της παραγωγής της Ελλάδας», τονίζει.

Οι τιμές σε Καπάνι και Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης

Αυξημένες, αλλά σε διαχειρίσιμα επίπεδα, διαμορφώνονται οι τιμές για το φετινό πασχαλινό τραπέζι στην αγορά Καπάνι (Αγορά Βλάλη) της Θεσσαλονίκης, με τους καταναλωτές να προσαρμόζουν τις αγορές τους επιλέγοντας μικρότερες ποσότητες ή εναλλακτικές, όπως το χοιρινό, λόγω ανατιμήσεων που φτάνουν περίπου το 10% σε σχέση με πέρυσι.

Στην κρεαταγορά, οι τιμές για αρνί και κατσίκι κυμαίνονται σε 13,50-15 ευρώ/κιλό, με τους επαγγελματίες να αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ενδέχεται να σημειωθεί αύξηση έως και 0,80 ευρώ/κιλό μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.

Τα εντόσθια για τη μαγειρίτσα πωλούνται από 6-7 ευρώ/κιλό και το συνολικό κόστος των υλικών της μαγειρίτσας υπολογίζεται περίπου στα 24 ευρώ.

Στα αυγά, οι τιμές για τα απλά κυμαίνονται από 1,90 ευρώ έως 3,95 ευρώ η εξάδα, ενώ τα βαμμένα διατίθενται από 2,60 ευρώ έως 4,20 ευρώ η εξάδα. Όσον αφορά τα πασχαλινά εδέσματα, το τσουρέκι κοστίζει περίπου 16 ευρώ/κιλό ή και στα 7 ευρώ τα 500 γραμμάρια, ενώ τα σοκολατένια αυγά μεγάλου μεγέθους (1,5 κιλού) φτάνουν έως και τα 30 ευρώ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ -ΜΠΕ