Πάσχα 2026: Πότε επιστρέφουν στα σχολεία μαθητές και καθηγητές - iefimerida.gr

Παρά το ότι η επιστροφή για μαθητές και καθηγητές στα σχολεία μετά το Πάσχα αργεί, το «χρονοδιάγραμμα» μετά την επιστροφή είναι γνωστό.

Σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα, οι μαθητές όλων των βαθμίδων θα επιστρέψουν, εκτός απροόπτου, στα θρανία τη Δευτέρα 20 Απριλίου

Οι πασχαλινές διακοπές έχουν συνολική διάρκεια 16 ημερών, καθώς ξεκίνησαν τυπικά από χτες, Μεγάλη Δευτέρα, και ολοκληρώνονται την Κυριακή του Θωμά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη Δευτέρα 20 Απριλίου, επαναλειτουργούν και οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, οι οποίοι θα διακόψουν τη λειτουργία τους από τη Μεγάλη Πέμπτη, όπως προβλέπεται κάθε χρόνο.

Σχολεία: Πότε ολοκληρώνεται η χρονιά

Η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται στα μέσα Ιουνίου, με καταληκτική ημερομηνία τη 15η Ιουνίου για τα περισσότερα σχολεία.

Μετά το Πάσχα ακολουθούν και άλλες αργίες που δίνουν «ανάσες» ξεκούρασης. Φέτος, η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή, δίνοντας την ευκαιρία για τριήμερο, πέρα από το «καθιερωμένο» του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα 1η Ιουνίου.