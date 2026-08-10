Τραγωδία στην Πάρο με τον 4χρονο: Τα κρίσιμα λεπτά στην πισίνα -Τι υποστηρίζουν ο ιδιοκτήτης και ο πατέρας, οι δύο εκδοχές - iefimerida.gr

«Ο εντολέας μου ήταν πάντα πάνω από την πισίνα. Υπήρχαν και δύο απαγορευτικές πινακίδες στην πισίνα», λέει ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη στο iefimerida για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε σε beach bar στην Πάρο με το 4χρονο παιδί.

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο ιδιοκτήτης του beach bar – Η ιατροδικαστική εξέταση, οι κάμερες και η απουσία ναυαγοσώστη στο επίκεντρο της έρευνας.

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Η τραγωδία στην Πάρο έχει πλέον δύο διαφορετικές εκδοχές για όσα προηγήθηκαν του θανάτου του τετράχρονου παιδιού. Από τη μία, η οικογένεια καταγγέλλει ότι στην πισίνα όπου χάθηκε το παιδί δεν υπήρχε η απαιτούμενη εποπτεία ούτε τα βασικά μέσα προστασίας. Από την άλλη, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, μέσω του συνηγόρου του, υποστηρίζει ότι τηρούσε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, ότι ο ίδιος εκτελούσε και καθήκοντα ναυαγοσώστη και ότι βρισκόταν στον χώρο επιβλέποντας την πισίνα. Ανάμεσα στις δύο αυτές εκδοχές βρίσκεται πλέον μια εισαγγελική έρευνα που καλείται να ανασυνθέσει λεπτό προς λεπτό τι συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πούντα της Πάρου και, κυρίως, αν υπήρχε κάποια παράλειψη ή έλλειψη μέτρου ασφαλείας που θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τον θάνατο του παιδιού.

Ο ιδιοκτήτης του beach bar οδηγήθηκε την Κυριακή ενώπιον του εισαγγελέα και, μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης. Ελεύθεροι έχουν αφεθεί και οι γονείς του παιδιού. Η υπόθεση, ωστόσο, παραμένει ανοιχτή, ενώ τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και οι γονείς αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

«Ο ιδιοκτήτης εκτελούσε και χρέη ναυαγοσώστη», λέει ο δικηγόρος

Η υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη επιχειρεί να φωτίσει μια διαφορετική πλευρά της λειτουργίας της επιχείρησης. Ο δικηγόρος του, κ. Χάρης Αμπραζής, περιγράφει στο iefimerida έναν επιχειρηματία που βρίσκεται επί 27 χρόνια στο ίδιο σημείο και υποστηρίζει ότι δεν είχε σημειωθεί ποτέ στο παρελθόν σοβαρό περιστατικό.

«Ο εντολέας μου είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί αυτή την επιχείρηση εδώ και 27 ολόκληρα χρόνια και δεν έχει συμβεί το παραμικρό μέσα στο μαγαζί. Ο θάνατος του μικρού παιδιού τον έχει συγκλονίσει», αναφέρει ο κ. Αμπραζής.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πελάτης του ήταν ιδιαίτερα αυστηρός ως προς τη χρήση της πισίνας και, όπως υποστηρίζει, δεν επέτρεπε βουτιές ακριβώς για να περιορίζονται οι κίνδυνοι. «Πάντα τηρούσε όλα τα πρωτόκολλα και είναι πολύ αυστηρός όσον αφορά τον χώρο της πισίνας, όπως λένε και οι πελάτες του, αφού δεν τους επιτρέπει να κάνουν βουτιές για να μην συμβούν ατυχήματα», σημειώνει.

Το σημαντικότερο στοιχείο της υπεράσπισης αφορά, πάντως, τον ρόλο του ίδιου του ιδιοκτήτη ως ναυαγοσώστη. «Πράγματι ο εντολέας μου εκτελεί και χρέη ναυαγοσώστη και βρίσκεται πάντα στον χώρο και επιβλέπει την πισίνα αλλά και τον υπόλοιπο χώρο γύρω από αυτήν», υποστηρίζει ο δικηγόρος.

«Υπήρχαν δύο πινακίδες για παιδιά κάτω των 13 ετών»

Η πλευρά του ιδιοκτήτη επικαλείται ακόμη την ύπαρξη δύο πινακίδων στον χώρο της πισίνας, οι οποίες, σύμφωνα με τον συνήγορο, προειδοποιούσαν ότι απαγορεύεται η χρήση της από παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς συνοδό.

«Γύρω από την πισίνα υπάρχουν δύο πινακίδες που απαγορεύουν τη χρήση της πισίνας στα παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς συνοδό», αναφέρει ο κ. Χάρης Αμπραζής.

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Η υπεράσπιση υποστηρίζει επίσης ότι το συγκεκριμένο κατάστημα βρισκόταν στην καρδιά της θερινής περιόδου σε πλήρη λειτουργία και με αυξημένη προσέλευση. «Την ώρα που έγινε το τραγικό περιστατικό υπήρχε πάρα που κόσμος. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στη μέση της καλοκαιρινής περιόδου και ειδικά το συγκεκριμένο μαγαζί, που έχει πάρα πολύ καλές κριτικές από τον κόσμο που το έχει επισκεφθεί, το προτιμούν πάρα πολλοί».

Τραγωδία στην Πάρο: Τα κρίσιμα λεπτά πριν από τον θάνατο του 4χρονου στην πισίνα

Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα και ο πρώτος άνθρωπος που, σύμφωνα με μαρτυρίες, βούτηξε στο νερό για να το ανασύρει ήταν ο μπάρμαν της επιχείρησης. Ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης και στη συνέχεια η μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Πάρου. Οι προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών δεν στάθηκαν αρκετές για να το κρατήσουν στη ζωή.

Πλέον, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου και να συνεκτιμηθούν στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στην ανασύνθεση του περιστατικού. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται εάν το παιδί είχε καταναλώσει τροφή πριν από την πτώση του στην πισίνα.

Το κρίσιμο, ωστόσο, ερώτημα παραμένει ο χρόνος. Πόση ώρα έμεινε το τετράχρονο παιδί μέσα στο νερό πριν γίνει αντιληπτό; Ποιος μπορούσε να έχει οπτική επαφή με την πισίνα; Ποιος είχε εκείνη τη στιγμή την ευθύνη της επιτήρησης; Και εάν πράγματι υπήρχε ναυαγοσωστική κάλυψη, πού βρισκόταν το πρόσωπο που είχε αναλάβει αυτόν τον ρόλο;

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Στην έρευνα αναμένεται να αξιοποιηθεί και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης. Οι εικόνες μπορούν να δώσουν απαντήσεις για τις κινήσεις της οικογένειας, την πορεία του παιδιού, την παρουσία εργαζομένων και πελατών γύρω από την πισίνα και, κυρίως, για το τι συνέβη στα κρίσιμα λεπτά πριν από την ανάσυρσή του.

Η εικόνα που θα προκύψει από τις κάμερες, τις μαρτυρίες, τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τα στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία της πισίνας αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό κορμό της προκαταρκτικής εξέτασης.

Πατέρας 4χρονου: «Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα, δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου»

Ο πατέρας του τετράχρονου δίνει μια εντελώς διαφορετική περιγραφή για τις συνθήκες που επικρατούσαν στην επιχείρηση. Καταγγέλλει ότι στον χώρο δεν υπήρχαν τα απαραίτητα μέσα προστασίας και υποστηρίζει ότι η παρουσία ενός ανθρώπου αποκλειστικά επιφορτισμένου με την εποπτεία της πισίνας θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε αποτρέψει την τραγωδία. Ο ίδιος προαναγγέλλει, μάλιστα, ότι θα κινηθεί νομικά.

Αναφερόμενος στον ιδιοκτήτη και στον ισχυρισμό ότι εκτελούσε χρέη ναυαγοσώστη, περιγράφει: «Αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης, είναι 68 ετών άνθρωπος. Φόραγε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Είχε στο αυτί του και μία ενδοεπικοινωνία για να λέει “παιδιά αυτός που έρχεται βάλτε τον στο τραπέζι εκεί”».

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Κατά την εκτίμησή του, ο άνθρωπος που θα έπρεπε να έχει την αποκλειστική εποπτεία της πισίνας δεν βρισκόταν ουσιαστικά στη θέση που απαιτούσαν οι περιστάσεις. «Δεν ήταν στη δουλειά του», υποστηρίζει, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι «δεν υπήρχε στον χώρο απινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας».

Η περιγραφή του πατέρα για τα δραματικά δευτερόλεπτα που ακολούθησαν είναι συγκλονιστική. Σύμφωνα με όσα λέει, ο μπάρμαν ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε το παιδί, μπήκε στην πισίνα και το ανέσυρε.

«Πέφτει μέσα, το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου “μπαμπά, μπαμπά, είναι ο μικρός στην πισίνα”. Τρέχω γρήγορα και του έκανα ΚΑΡΠΑ, του έδινα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε», περιγράφει. Και προσθέτει ότι ο μπάρμαν τού είπε: «Φίλε, δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή».

Ο πατέρας περιγράφει την πτώση του παιδιού στην πισίνα ως μια στιγμή απροσεξίας που διήρκεσε ελάχιστα. «Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα, έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου και γλίστρησε και έπεσε. Ο μπάρμαν ήταν ο πρώτος που πήγε και τρέξαμε», αναφέρει.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κάμερες ασφαλείας μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι η οικογένεια βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από την πισίνα και όχι στη θάλασσα, όπως έχει αναφερθεί. «Υπάρχουν κάμερες στο σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα. Εκεί πέρα εμείς ήμασταν στα 10 μέτρα, ήταν και χώρος φαγητού», λέει, επιμένοντας ότι μόλις αντιλήφθηκαν το περιστατικό «τρέξαμε γρήγορα».

Η οικογένεια θεωρεί ότι η παρουσία ενός ανθρώπου πάνω από την πισίνα, με αποκλειστική ευθύνη να παρακολουθεί το νερό, θα μπορούσε να είχε αλλάξει την εξέλιξη.

«Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου… Με τόσα εκατομμύρια τζίρο το καλοκαίρι, με τόσο κόσμο και να μην έχει ναυαγοσώστη», λέει ο πατέρας. Η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται, ενώ οι μαρτυρίες, οι κάμερες, τα έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία της πισίνας και τα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης.

Το ζητούμενο πλέον για τη Δικαιοσύνη είναι να διαπιστώσει εάν η τραγωδία ήταν ένα τραγικό ατύχημα που δεν μπορούσε να αποτραπεί ή εάν υπήρχαν παραλείψεις και ελλείψεις που, εφόσον είχαν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, θα μπορούσαν να είχαν κρατήσει το παιδί στη ζωή.