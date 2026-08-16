Πάρος: «Θα μπορούσε να με έχει σκοτώσει», λέει ο 71χρονος υπάλληλος ενοικίασης οχημάτων που δέχθηκε επίθεση από ταξιτζή - iefimerida.gr

Για την επίθεση που δέχθηκε από οδηγό ταξί μίλησε ο υπάλληλος σε εταιρεία ενοικίασης οχημάτων στην Πάρο.

Ο 71χρονος άνδρας, που σε βίντεο φαίνεται να δέχεται επίθεση από τον οδηγό ταξί για μια θέση πάρκινγκ, μίλησε στον Alpha για τα όσα συνέβησαν και περιέγραψε το περιστατικό στην Πάρο.

«Εδώ με χτύπησε στα μάτια, 2-3 φορές μου έδωσε μπουνιές», είπε αρχικά ο 71χρονος υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης οχημάτων στην Πάρο. «Βέβαια φοβήθηκα, μπορούσε να με έχει σκοτώσει αυτός με την τρέλα που πούλαγε», συνέχισε.

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Ο 71χρονος περιέγραψε ότι μια Βελγίδα τουρίστρια είχε μόλις επιστρέψει τη «γουρούνα» που είχε νοικιάσει. Και επειδή η αλυσίδα στον χώρο όπου παραδίδονται τα οχήματα ήταν κατεβασμένη, η γυναίκα πάρκαρε σε ένα σημείο και έτσι ο οδηγός ταξί ξεκίνησε να διαπληκτίζεται μαζί της.

«Της είπε να πετάξει τη "γουρούνα" έξω, την έσπρωχνε και μόλις με βλέπει άρχισε και φώναζε», είπε το θύμα της επίθεσης.

Απαντώντας στις κατηγορίες του οδηγού ταξί ότι εκείνος ξεκίνησε τον καβγά, ο 71χρονος είπε ότι τον χτύπησε ενώ ήταν σε άμυνα όταν ο ταξιτζής τον έπιασε από τον λαιμό.

Ο 71χρονος κατέθεσε μήνυση κατά του οδηγού ταξί, που απολύθηκε από τον εργοδότη του μετά το περιστατικό.