Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος στην Πάρο -Λειτουργούσε χωρίς άδεια τρία χρόνια - iefimerida.gr

Σφραγίστηκε η πισίνα επιχείρησης στην Πάρο, όπου το Σάββατο 8 Αυγούστου σημειώθηκε η τραγωδία με τον θάνατο ενός 4χρονου αγοριού.

Η απόφαση για τη σφράγιση της πισίνας ελήφθη από τη Δημοτική Επιτροπή, μετά τα στοιχεία που προέκυψαν σχετικά με τη λειτουργία της.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

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Μετά την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ελέγχων των αρμόδιων Αρχών.

Το χρονικό της τραγωδίας στην Πάρο

Η εξέλιξη σημειώνεται λίγες ημέρες μετά το τραγικό περιστατικό που συγκλόνισε την Πάρο.

Το 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του στην πισίνα της επιχείρησης, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο πνιγμός.

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Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστούν όλα τα στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία της πισίνας, καθώς και παραλείψεις ή παραβάσεις που σχετίζονται με τις προβλεπόμενες άδειες και τους κανόνες ασφαλείας.