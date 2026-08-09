Πάρος: «Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα, δεν θα θρηνούσα το παιδί» -Συγκλονίζει ο πατέρας του 4χρονου που πνίγηκε σε beach bar - iefimerida.gr

Τις δραματικές στιγμές που εκτιλύχθηκαν στο beach bar όπου πνίγηκε το 4χρονο αγορά το μεσημέρι του Σαββάτου περιγράφει ο πατέρας του.

Μιλώντας στο Star, περιέγραψε τα όσα τραγικά συνέβησαν σε γνωστό beach bar της Πάρου. Εξηγεί πως έτρεξε να βοηθήσει και προσπάθησε να επαναφέρει τον 4χρονο, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ και τεχνητή αναπνοή, όμως το παιδί «δεν επανήλθε ποτέ».

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Ο πατέρας καταγγέλλει ότι στον χώρο δεν υπήρχαν τα απαραίτητα μέτρα και μέσα προστασίας, ενώ προαναγγέλλει ότι θα κινηθεί νομικά. Παράλληλα, εκτιμά πως η συνεχής παρουσία ενός ανθρώπου που θα είχε την ευθύνη εποπτείας της πισίνας ενδεχομένως να είχε αποτρέψει την τραγωδία.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πατέρας, «αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης, είναι 68 ετών άνθρωπος. Φόραγε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Είχε στο αυτί του και μία ενδοεπικοινωνία για να λέει “παιδιά αυτός που έρχεται βάλτε τον στο τραπέζι εκεί”».

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Την ώρα του περιστατικού, ο μπάρμαν ήταν εκείνος που βούτηξε στην πισίνα και ανέσυρε το 4χρονο παιδί.

Ο πατέρας υπογραμμίζει ότι «δεν ήταν στη δουλειά του», ενώ καταγγέλλει πως στο beach bar «δεν υπήρχε στον χώρο απινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας».

Ο πατέρας αναφέρθηκε στις κρίσιμες στιγμές που ακολούθησαν, όταν ο μπάρμαν μπήκε στην πισίνα για να βγάλει το παιδί από το νερό: «Πέφτει μέσα το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου “μπαμπά, μπαμπά είναι ο μικρός στην πισίνα”. Τρέχω γρήγορα και του έκανα ΚΑΡΠΑ, του έδινα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε. Ο μπάρμαν μου λέει “φίλε δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή”».

Σύμφωνα με την περιγραφή του, «Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα, έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου και γλίστρησε και έπεσε. Ο μπάρμαν ήταν ο πρώτος που πήγε και τρέξαμε».

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Πατέρας 4χρονου: Υπάρχουν κάμερες, δεν ήμασταν στην θάλασσα

Ο πατέρας αναφέρεται επίσης στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, σημειώνοντας πως «υπάρχουν κάμερες στο σημείο που δείχνουν ότι εμείς δεν ήμασταν στη θάλασσα και το παιδί ήταν στην πισίνα. Εκεί πέρα μου ήμασταν στα 10 μέτρα ήταν και χώρος φαγητού» και συμπληρώνει πως «τρέξαμε γρήγορα».

Μάλιστα όπως τονίζει, «αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου…Με τόσα εκατομμύρια τζίρο το καλοκαίρι, με τόσο κόσμο και να μην έχει ναυαγοσώστη».

Ο παππούς του 4χρονου μιλά επίσης για την απώλεια του εγγονού του και αναφέρεται στην απουσία ναυαγοσώστη από την πισίνα. Όπως δηλώνει, «το εγγονάκι μου χάθηκε γιατί δεν είχε ναυαγοσώστη. Με τόσα εκατομμύρια τζίρο το καλοκαίρι, με τόσο κόσμο και με τόσο κόσμο να δουλεύει εκεί μέσα και να μην έχει ναυαγοσώστη, θέλει κρέμασμα στο Σύνταγμα».

Τι αναφέρει εργαζόμενος του καταστήματος

Εργαζόμενος της επιχείρησης μίλησε στο STAR και έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν. Όπως ανέφερε, «οι άνθρωποι τρώγανε στο κάτω ρεστοράν και πιθανολογείται ότι το παιδάκι έφυγε από την πλάτη τους και δεν το πήραν χαμπάρι, δηλαδή σε αυτά τα λεπτά, πέντε, δέκα που μεσολάβησαν γιατί είχαν παραγγείλει και φαγητά και τα πιάτα ήταν μισογεμάτα. Στην ουσία ούτε το φαγητό δεν προλάβανε να φάνε».

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Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη πως «ο υπεύθυνος της επιχείρησης ήταν στο μηχανοστάσιο της πισίνας τη συγκεκριμένη στιγμή».

Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μετά την απολογία του

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης του beach bar οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς του παιδιού αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Από την πλευρά του κατηγορούμενου ιδιοκτήτη, ο δικηγόρος Χάρης Αμπράζης δήλωσε: «Είναι πάντα στην επιχείρησή του, πάντα. Προσπαθεί, επιβλέπει, είναι πάντα με τεταμένα τα αντανακλαστικά».