 Πάρος: Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων για μια θέση πάρκινγκ [βίντεο] - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων για μια θέση πάρκινγκ [βίντεο]

Επεισόδιο στην Πάρο
Επεισόδιο στην Πάρο
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε οδηγό ταξί και υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων σημειώθηκε στην Πάρο.

Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, όλα συνέβησαν για μια θέση πάρκινγκ. Συγκεκριμένα, ο επαγγελματίας οδηγός ταξί, νεαρής ηλικίας, επιτέθηκε σε υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, μεγαλύτερης ηλικίας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο υπάλληλος της εταιρείας πάρκαρε μια «γουρούνα» σε ένα σημείο που οι οδηγοί ταξί θεωρούν ότι είναι δικός τους χώρος. Αρχικά οι δύο άνδρες λογομάχησαν με βαριές εκφράσεις, αλλά η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο με αποτέλεσμα ο ταξιτζής να χτυπήσει πολλές φορές τον υπάλληλο στο κεφάλι και το σώμα.

Δείτε βίντεο:

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πάρος ταξί επεισόδιο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ