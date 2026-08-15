Πάρος: Οδηγός ταξί ξυλοκόπησε υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων για μια θέση πάρκινγκ [βίντεο] - iefimerida.gr

Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε οδηγό ταξί και υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων σημειώθηκε στην Πάρο.

Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, όλα συνέβησαν για μια θέση πάρκινγκ. Συγκεκριμένα, ο επαγγελματίας οδηγός ταξί, νεαρής ηλικίας, επιτέθηκε σε υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, μεγαλύτερης ηλικίας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο υπάλληλος της εταιρείας πάρκαρε μια «γουρούνα» σε ένα σημείο που οι οδηγοί ταξί θεωρούν ότι είναι δικός τους χώρος. Αρχικά οι δύο άνδρες λογομάχησαν με βαριές εκφράσεις, αλλά η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο με αποτέλεσμα ο ταξιτζής να χτυπήσει πολλές φορές τον υπάλληλο στο κεφάλι και το σώμα.

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