Ξεφάντωσαν στο πασχαλινό γλέντι στο λιμανάκι της Νάουσας -Με live του Νίκου Κουρκούλη, δείτε βίντεο από την Πάρο - iefimerida.gr

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και φέτος το καθιερωμένο πασχαλινό γλέντι στη Νάουσα της Πάρου, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ένα από τα πιο ζωντανά και μαζικά εορταστικά δρώμενα στο Αιγαίο.

Από το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα, το γραφικό λιμανάκι της Πάρου μετατράπηκε σε ένα ατελείωτο σημείο διασκέδασης, με χιλιάδες επισκέπτες και κατοίκους να συμμετέχουν σε ένα ξέφρενο γλέντι που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ.

Μουσική, χορός και παραδοσιακό κέφι κυριάρχησαν στην ατμόσφαιρα, με τον κόσμο να γίνεται μια μεγάλη παρέα, τραγουδώντας και διασκεδάζοντας ασταμάτητα. Το πασχαλινό αυτό έθιμο, που κάθε χρόνο προσελκύει όλο και περισσότερους επισκέπτες, φαίνεται να ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, τόσο σε συμμετοχή όσο και σε ένταση κεφιού.

Ο Νίκος Κουρκούλης, σε live εμφάνιση, απογείωσε το κέφι με τα τραγούδια του «βάζοντας φωτιά» στη διασκέδαση:

Φωτογραφία: parianostypos

Η φετινή διοργάνωση χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως η πιο επιτυχημένη μέχρι σήμερα, με τη μαζικότητα και τον ενθουσιασμό να δημιουργούν ένα μοναδικό εορταστικό σκηνικό για τα δεδομένα του νησιού.

Το πολύωρο γλέντι ολοκληρώθηκε εντυπωσιακά, με τη ρίψη πυροτεχνημάτων που φώτισαν τον ουρανό της Νάουσας, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό φινάλε σε μια ημέρα γεμάτη μουσική, χορό και εορταστική διάθεση.