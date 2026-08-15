Πάρος: «Λυπάμαι, μετανιώνω, δεν είναι ωραία εικόνα, αλλά μου επιτέθηκε πρώτος φραστικά και με το κράνος», λέει ο οδηγός ταξί που ξυλοκόπησε υπάλληλο - iefimerida.gr

Την εκδοχή του για το επεισόδιο που είχε με υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων στην Πάρο έδωσε ο οδηγός ταξί.

Ο δράστης της άγριας επίθεσης, που απολύθηκε μετά το περιστατικό, μίλησε στον Alpha, υποστηρίζοντας ότι το θύμα ξεκίνησε να τον βρίζει και τον χτύπησε πρώτος με το κράνος του.

«Έβριζε, φώναζε και με βάρεσε με το κράνος που κράταγε», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ σε ερώτηση που δέχτηκε για το αν ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων του επιτέθηκε πρώτος είπε:

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«Ε, βέβαια, δηλαδή πήγα εγώ να του επιτεθώ πρώτος; Δεν το ήθελα γιατί και η θέση μου είναι τέτοια. Είμαι κάθε μέρα εκεί, έτσι;».

Η κόντρα για την πιάτσα ταξί

Σύμφωνα πάντα με τον οδηγό ταξί, η ένταση έχει δημιουργηθεί σε προηγούμενο διάστημα και έχει να κάνει με τη χρήση του χώρου που είναι πιάτσα ταξί.

Όπως υποστηρίζει, στο συγκεκριμένο σημείο επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο ταξί, αστυνομικά οχήματα και ασθενοφόρα. Ισχυρίζεται, ωστόσο, ότι ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικιάσεων, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, χρησιμοποιούσε συχνά τον χώρο για οχήματα της επιχείρησης και των πελατών της.

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«Εκεί είναι πιάτσα ταξί, απ' ό,τι έχετε καταλάβει, και μπορεί να μπαίνει μόνο είτε ένα αστυνομικό όχημα, είτε ασθενοφόρο, είτε ταξί. Τίποτε άλλο», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, ο υπάλληλος «έβαζε γουρούνες μέσα» και ζητούσε από πελάτες της επιχείρησης να σταθμεύουν στο σημείο προκειμένου να παραδώσουν τα οχήματα που είχαν νοικιάσει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στη στάθμευση των ταξί.

Ο οδηγός υποστήριξε ακόμη ότι η παρουσία των οχημάτων στο σημείο έκανε και άλλους τουρίστες να θεωρούν ότι μπορούν να σταθμεύουν εκεί.

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«Είναι πολύ ερειστικός και προκλητικός, πάντα δημιουργεί πρόβλημα»

Παράλληλα, ο οδηγός ταξί χαρακτήρισε «ερειστικό» και «προκλητικό», υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί πάντα πρόβλημα σε όποιον του μιλάει για το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Όποιος και να έχει πάει και να του έχει μιλήσει με όμορφο τρόπο είναι πολύ ερειστικός, πολύ προκλητικός και πάντα δημιουργεί πρόβλημα», είπε.

«Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά μου επιτέθηκε πρώτος»

Ο οδηγός ταξί εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό και τις εικόνες που καταγράφηκαν, σημειώνοντας πώς είναι κακή εικόνα για το νησί και τα ταξί.

«Εννοείται πως λυπάμαι που έγινε το γεγονός. Είναι μία πολύ κακή εικόνα για το νησί, για τα ταξί και για όλα προς τα έξω. Δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό το συμβάν», ανέφερε αρχικά.

Ο δράστης της επίθεσης δηλώνει μετανιωμένος, επιμένοντας ότι ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων του επιτέθηκε πρώτος.

«Σίγουρα δεν ήθελα να πιαστώ στα χέρια με κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο. Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι μου επιτέθηκε πρώτος και φραστικά και με το χέρι και με το κράνος που κρατούσε. Με βάρεσε πρώτος και με έφτασε στο σημείο αυτό», κατέληξε.