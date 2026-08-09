Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar που πνίγηκε το 4χρονο παιδί - iefimerida.gr

Ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του beach bar στην Πάρο, στην πισίνα του οποίου πνίγηκε χθες το 4χρονο παιδί.



Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης.

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, λίγο μετά τις 15:00. Το παιδί βρισκόταν στο beach bar μαζί με τους γονείς του, 38 και 39 ετών, όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, απομακρύνθηκε από την επίβλεψή τους και κατευθύνθηκε προς τον χώρο της πισίνας.

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Όπως προκύπτει από την έρευνα της αστυνομίας, ανήλικες που βρίσκονταν στον χώρο αντιλήφθηκαν ότι το παιδί είχε πέσει στην πισίνα και ενημέρωσαν εργαζόμενο του beach bar. Ο μπάρμαν έσπευσε στο σημείο και ανέσυρε το παιδί από το νερό.

Στη συνέχεια, το 4χρονο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πάρου, όπου, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στην πισίνα

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα των Αρχών έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, στον χώρο της πισίνας δεν υπήρχε ναυαγοσώστης.

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Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την άδεια λειτουργίας της πισίνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνταν όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας.

Επιπλέον, εξετάζουν εάν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στην επιχείρηση, ποιος είχε την επίβλεψη του 4χρονου και εάν προκύπτουν ευθύνες για άλλα πρόσωπα.

Συνελήφθησαν οι γονείς και ο ιδιοκτήτης

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των γονέων του παιδιού και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, για ανθρωποκτονία από αμέλεια, βάσει του άρθρου 302 του Ποινικού Κώδικα.

Οι γονείς, ηλικίας 39 ετών ο πατέρας και 38 ετών η μητέρα, αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθεροι. Το ζευγάρι έχει ακόμη ένα μικρό παιδί.

Σε ότι αφορά τον ιδιοκτήτη, σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται σε φημισμένη παραλία του νησιού, φέρεται ο ίδιος να είναι δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης.