Στο μικροσκόπιο βίντεο «κλειδί» για τον πνιγμό του 4χρονου σε πισίνα στην Πάρο -Είχε λήξει η πιστοποίηση του ναυαγοσώστη - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 4χρονου αγοριού σε πισίνα beach bar στη Πάρο ﻿έρχονται στο φως, καθώς οι Αρχές εξετάζουν βίντεο στο οποίο που φέρεται να έχουν καταγραφεί οι τελευταίες στιγμές του παιδιού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, στο βιντεοληπτικό υλικό καταγράφεται η πτώση του παιδιού στην πισίνα, οι κινήσεις του μέσα στο νερό και όσα ακολούθησαν.

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Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, πού βρίσκονταν οι γονείς του παιδιού τη στιγμή του περιστατικού, αλλά και πού βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει καθήκοντα ναυαγοσώστη.

Είχε λήξει η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το καθεστώς λειτουργίας της πισίνας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχε λάβει άδεια πενταετούς διάρκειας το 2018, η οποία έληξε το 2023 και, έκτοτε, δεν ανανεώθηκε.

Παράλληλα, φέρεται να είχε λήξει και η πιστοποίηση ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη, γεγονός που εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Το κατηγορητήριο

Υπενθυμίζεται ότι για την τραγική υπόθεση έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος των γονέων του παιδιού και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο πατέρας του 4χρονου φέρεται να προτίθεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά του ιδιοκτήτη του beach bar, ο οποίος στρέφεται κατά των γονέων, υποστηρίζοντας ότι το παιδί είχε μείνει χωρίς την επίβλεψή τους για πρισσότερο από μισή ώρα.