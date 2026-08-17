Πάρος: «Μου ζήτησε συγγνώμη σαν βρεγμένη γάτα και ήθελε να αποσύρω τη μήνυση» -Τι λέει ο 71χρονος που ξυλοκοπήθηκε από τον οδηγό ταξί - iefimerida.gr

Για το σοβαρό επεισόδιο στην Πάρο μίλησε ο 71χρονος εργαζόμενος σε εταιρεία ενοικίασης οχημάτων, ο οποίος καταγγέλλει ότι ξυλοκοπήθηκε άγρια από οδηγό ταξί, έπειτα από αντιπαράθεση στη Νάουσα.

Μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο Γιώργος Στέρκεμαν περιέγραψε πώς ξεκίνησε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι όλα συνέβησαν όταν δύο πελάτισσες της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων έφτασαν στο σημείο για να παραδώσουν μια γουρούνα.

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Όπως ανέφερε, ο οδηγός ταξί φέρεται να έσπρωξε μία από τις γυναίκες και ο ίδιος παρενέβη για να τον απομακρύνει. Η κατάσταση, ωστόσο, ξέφυγε γρήγορα και ο οδηγός φέρεται να στράφηκε εναντίον του.

Ο 71χρονος εξήγησε ότι είχε προηγηθεί συμφωνία μεταξύ εταιρειών ενοικίασης οχημάτων, οδηγών ταξί και Δήμου Πάρου, ώστε να επιτρέπεται για λίγα λεπτά η στάση στο συγκεκριμένο σημείο για την παράδοση και παραλαβή οχημάτων.

«Πριν αρχίσει τον καβγά μαζί μου, ήταν δύο πελάτες που είχαν φέρει τη γουρούνα για να την παραδώσουν. Αυτή την αλυσίδα την έχουν βάλει οι ταξιτζήδες για να μην παρκάρει ο ξένος κόσμος εκεί μέσα. Είχαμε συμφωνήσει μαζί τους και με το προεδρείο και με τον δήμο της Πάρου να μπορούμε να παραδώσουμε και να παραλάβουμε εκεί για 5-10 λεπτά», ανέφερε.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη στιγμή που, όπως υποστηρίζει, είδε τον οδηγό ταξί να σπρώχνει τη μητέρα μιας από τις τουρίστριες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εκείνη τη στιγμή που οι γυναίκες φέρανε τη γουρούνα, η μία ήρθε στο γραφείο να μου πει ότι την έφερε πίσω. Καθώς κατεβαίναμε μαζί, βλέπω από μπροστά μου τη Βελγίδα, τη μαμά της, και αυτός την έσπρωχνε», είπε.

«Καβγάδες και στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι»

Κληθείς να σχολιάσει τους ισχυρισμούς του οδηγού ταξί ότι ο ίδιος τον προκάλεσε, ο 71χρονος απάντησε: «Αυτός ο άνθρωπος είχε πρόβλημα. Και να μην τον ενοχλούσε κανείς, πάλι θα έκανε φασαρία».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι είχαν διαπληκτιστεί και στο παρελθόν για το ίδιο ζήτημα, καθώς «ο οδηγός θεωρούσε ότι όλο το πάρκινγκ και όλη η Νάουσα, βέβαια, είναι δική του».

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Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ίδιος άνθρωπος είχε προκαλέσει και άλλα επεισόδια στο παρελθόν, λέγοντας ότι «στο αεροδρόμιο της Πάρου και στο λιμάνι είχε κάνει φασαρίες».

Μετά το περιστατικό, ο οδηγός ταξί απολύθηκε, ενώ σύμφωνα με τον 71χρονο επικοινώνησε μαζί του ζητώντας του να αποσύρει τη μήνυση και να μην υπάρξει συνέχεια στην υπόθεση.

Όμως, όπως ξεκαθάρισε ο Γιώργος Στέρκεμαν, δεν προτίθεται να κάνει πίσω. «Θα το πάω μέχρι τέρμα. Αποκλείεται να αφήσω έναν τέτοιον άνθρωπο να ξανασχοληθεί με τον τουρισμό, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο», είπε.

Όπως υποστήριξε, ο οδηγός ζήτησε συγγνώμη και ζήτησε να αποσύρει τη μήνυση, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε.

«Μου ζήτησε συγγνώμη, σαν βρεγμένη γάτα. Να αποσύρω τη μήνυση και να σταματήσουμε εκεί. Του είπα όχι», κατέληξε.