Εντοπίστηκαν 95 φόλες στον Πάρνωνα -Σε κίνδυνο σημαντικά είδη άγριας πανίδας - iefimerida.gr

Στον εντοπισμό 95 δηλητηριασμένων δολωμάτων προχώρησαν οι Αρχές στον Πάρνωνα, περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 και φιλοξενεί σημαντικά είδη άγριας πανίδας.

Ειδικότερα, σε κοινή επιχείρηση από Ειδικές Μονάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ) του Κυνηγετικού Συλλόγου Σπάρτης και της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), στο Όρος του Πάρνωνα εκτός από τις φόλες εντοπίστηκε και ένας νεκρός σκύλος.

Σύμφωνα με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, τα πρώτα ανησυχητικά ευρήματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια προληπτικής έρευνας της ΕΜΑΔΔ του Κυνηγετικού Συλλόγου Σπάρτης από θηροφύλακα της Γ' Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου.

Ακολούθησε άμεση ενημέρωση της αρμόδιας ΕΜΑΔΔ του ΟΦΥΠΕΚΑ και του Δασαρχείου Σπάρτης και οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση τις επόμενες ημέρες. Κατά τη διάρκεια της κοινής δράσης, οι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, Ζωή και Brendy, εντόπισαν συνολικά 95 δηλητηριασμένα δολώματα, διάσπαρτα σε εκτεταμένη περιοχή μήκους σχεδόν 20 χλμ.

Καθοριστική η έγκαιρη κινητοποίηση εντοπισμού δηλητηριασμένων δολωμάτων

Τα δολώματα ήταν ιδιαίτερα μικρού μεγέθους και, σε συνδυασμό με το δύσκολο ανάγλυφο της περιοχής, ήταν πρακτικά αδύνατο να εντοπιστούν με γυμνό μάτι, γεγονός που αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης.

Η έγκαιρη κινητοποίηση αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η παρουσία των δηλητηριασμένων δολωμάτων συνιστούσε άμεση απειλή για την άγρια πανίδα της περιοχής, αλλά και για ζώα εργασίας και συντροφιάς, όπως ποιμενικοί και κυνηγετικοί σκύλοι.

Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, το περιστατικό στον Πάρνωνα έρχεται να προστεθεί σε μια ανησυχητική αλληλουχία αντίστοιχων γεγονότων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Μεγάλη ποσότητα δηλητηριασμένων δολωμάτων στη Βόρεια Πίνδο

Μόλις τις προηγούμενες εβδομάδες, οι ΕΜΑΔΔ της χώρας συνέβαλαν καθοριστικά στον έγκαιρο εντοπισμό μεγάλης ποσότητας δηλητηριασμένων δολωμάτων στη Βόρεια Πίνδο, καθώς και στη διερεύνηση του σοβαρού περιστατικού δηλητηρίασης Μαυρόγυπων στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου.

Τα περιστατικά αυτά, αν και γεωγραφικά απομακρυσμένα, καταδεικνύουν ότι η παράνομη χρήση δηλητηρίων παραμένει διαδεδομένη και εξαιρετικά επικίνδυνη απειλή για τη βιοποικιλότητα.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες, κυνηγετικούς συλλόγους και Δασαρχεία, συνεχίζει να επενδύει στην πρόληψη και την έγκαιρη ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων, αξιοποιώντας τις Ειδικές Μονάδες και τους εκπαιδευμένους σκύλους τους ως κρίσιμο εργαλείο προστασίας της βιοποικιλότητας και της δημόσιας ασφάλειας.

ΑΠΕ ΜΠΕ