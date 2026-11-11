 Το παρκάρισμα που ξεσήκωσε το ελληνικό Διαδίκτυο -Γιατί έφαγε κλήση, έχασε το δίπλωμα και του χάραξαν το αυτοκίνητο - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Το παρκάρισμα που ξεσήκωσε το ελληνικό Διαδίκτυο -Γιατί έφαγε κλήση, έχασε το δίπλωμα και του χάραξαν το αυτοκίνητο

Παρκάρισμα Καλλιθέα
Το παράνομα παρκαρισμένο αυτοκίνητο
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε οδηγός που προχώρησε σε μία από τις πιο αντικοινωνικές παραβάσεις του ΚΟΚ και έπειτα ζήτησε και τα... ρέστα.

Το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα στους ελληνικούς δρόμους, με τα παράνομα παρκαρίσματα να προκαλούν συχνά την οργή των οδηγών και πολλές φορές να γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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