Παρκάρεις το αυτοκίνητο στο supermarket -Γιατί μπορείς να χάσεις το δίπλωμα και να πληρώσεις πρόστιμο έως 2.000 ευρώ - iefimerida.gr

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι οδηγοί που σταθμεύουν το αυτοκίνητό τους σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο KOK μπορεί να επιφέρει πολύ βαριά πρόστιμα.

Οι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης μεγάλων εμπορικών καταστημάτων μπορεί θεωρητικά να προσφέρουν άνεση στους οδηγούς, καθώς διαθέτουν μεγάλο αριθμό θέσεων και διευκολύνουν σημαντικά τη στάθμευση, ωστόσο, στην πράξη πολλές είναι οι φορές που η αυξημένη προσέλευση οχημάτων αλλά και η έλλειψη οδηγικής παιδείας από σημαντική μερίδα οδηγών οδηγούν συχνά σε αντικοινωνικές και παράνομες συμπεριφορές.﻿

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