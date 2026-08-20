Επιτήδειοι παριστάνουν τους αστυνομικούς στο τηλέφωνο για να εξαπατήσουν πολίτες -Αποκαλυπτικό ηχητικό ντοκουμέντο - iefimerida.gr

Μία νέα τηλεφωνική απάτη έχουν θέσει σε εφαρμογή επιτήδειοι για να ρίχνουν στα δίχτυα τους ανυποψίαστα θύματα, με σκοπό να τους αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα.

Σε ηχητικό που εξασφάλισε το Mega, ακούγεται ένα άτομο, που παριστάνει αστυνομικό, να προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός πολίτη. «Ο λόγος που σας παίρνουμε τηλέφωνο είναι ότι διεξάγουμε αστυνομική επιχείρηση», ακούγεται αρχικά να λέει και κάνει λόγο για σύλληψη σπείρας απατεώνων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μας είπαν πως αν δεν καταφέρουν να σας εξαπατήσουν τηλεφωνικά θα μπουν μέσα στο σπίτι σας να σας ληστέψουν»

Στη συνέχεια, ο υποτιθέμενος αστυνομικός ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια επιχείρησης βρήκαν σημειωματάριο με διάφορα σταθερά τηλέφωνα και πώς ήταν στη λίστα ως το επόμενο θύμα, το οποίο σε περίπτωση που δεν το εξαπατούσαν, θα λήστευαν κανονικά το σπίτι του.

«Βρήκαμε ένα σημειωματάριο με δέκα σταθερά τηλέφωνα, που είχαν το σταθερό τηλέφωνό σας καταγεγραμμένο, κυκλωμένο ότι ήσασταν το επόμενο θύμα τους. Μάλιστα, μας είπαν πως αν δεν καταφέρουν να σας εξαπατήσουν τηλεφωνικά θα μπουν μέσα στο σπίτι σας να σας ληστέψουν. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά οφείλω να σας ενημερώσω», ακούγεται να λέει.

Ζητούν προσωπικά στοιχεία

Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του συνομιλητή, οι δράστες ζητούν περαιτέρω προσωπικά στοιχεία για το θύμα τους. Βέβαια, στο συγκεκριμένο ηχητικό μία ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την απόπειρα απάτης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχετε καταλάβει τι πρέπει να κάνετε;», την ρώτησε ο απατεώνας, με τη γυναίκα να του απαντά: «Για κλείστε το τηλέφωνο. Σας έχω εντοπίσει. Να' στε καλά για το χρόνο σας», με αποτέλεσμα ο δράστης να ολοκληρώσει απότομα την επικοινωνία.

Παρίσταναν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και απέσπασαν 45.000 ευρώ από οικογένεια στην Κατερίνη

Σε άλλη περίπτωση στην Κατερίνη, επιτήδειοι προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας κατάφεραν να πάρουν από μία 57χρονη χρήματα και κοσμήματα αξίας 45.000 ευρώ.

«Τη μητέρα μου την πήραν τηλέφωνο ότι υπάρχει θέμα με το ρεύμα και ότι θα μείνει χωρίς ρεύμα και τους απαντάει ότι αυτό δεν γίνεται γιατί ‘είμαι άρρωστη και έχω φάρμακα στο ψυγείο’. Μας πήρανε 15.000 ευρώ και γύρω στις 30.000 ευρώ χρυσαφικά», λέει ο γιος της.

Ο 28χρονος είχε μαζέψει οικονομίες κάνοντας τρεις δουλειές με σκοπό να αγοράσει το δικό του σπίτι. Οι επιτήδειοι κατάφεραν να μπουν στο σπίτι της μητέρας του και να του πάρουν ό,τι πολύτιμο βρήκαν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήθελα να πάρω ακίνητο και είχα την προκαταβολή στο σπίτι».

Προφασιζόμενοι ότι το σπίτι κινδυνεύει από διαρροή ρεύματος, έπεισαν την 57χρονη να συγκεντρώσει αντικείμενα αξίας, να ανοίξει την εξώπορτα και να μπει στο υπνοδωμάτιο.

Τέσσερις μέρες μετά, οι δράστες χτύπησαν και σε άλλο σπίτι στην περιοχή.