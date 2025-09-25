«Διαστρέβλωσαν ένα αστείο για την ελληνική σημαία» λέει τώρα ο Πάρις Ρούπος -«Λαμβάνω πολλά απειλητικά μηνύματα» - iefimerida.gr

Τη δική του εκδοχή για σχόλια που έκανε σε stand-up παράστασή του παρουσίασε ο κωμικός Πάρις Ρούπος.

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ, ο Πάρις Ρούπος έκανε λόγο για διαστρέβλωση ενός αστείου που έκανε για την ελληνική σημαία και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media, με αποτέλεσμα να απολυθεί από την Pizza Fun.

«Στην ουσία πιο πολύ παρερμήνευσαν ή μάλλον διαστρέβλωσαν ένα αστείο που έκανα για την ελληνική σημαία. Στην ουσία δεν έλεγα κάτι για τη σημαία, έλεγα γι' αυτούς που κρύβονται πίσω από τη σημαία. Δεν το είχα γράψει από πριν, ήταν κάτι που είπα εκείνη την ώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο κόσμος αντέδρασε «με γέλιο και χειροκροτήματα».

Πάρις Ρούπος: «Λαμβάνω πολλά απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στα social media»

Παράλληλα, ο Πάρις Ρούπος στάθηκε σε ένα βίντεο που έκανε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος για το θέμα, στο οποίο καλούσε τον κόσμο να μποϊκοτάρει την εταιρεία που συνεργαζόταν, σημειώνοντας ότι συλλέγει υλικό προκειμένου να κινηθεί νομικά.

«Χθες έκανε ο Μπογδάνος βίντεο με πάθος και χαρακτηρισμούς - και προς την εταιρεία (σ.σ. την Pizza Fun, με την οποία συνεργαζόταν ο Πάρις Ρούπος) και προς εμένα και προς τους πελάτες της εταιρείας. Ένα βίντεο που είναι αρκετά μηνύσιμο από μόνο του. Μετά από αυτό το βίντεο έγινε εντονότερο το κύμα διαμαρτυριών και τηλεφωνημάτων», ανέφερε.

Τέλος, μίλησε για αρκετά απειλητικά μηνύματα που λαμβάνει στα social media, ενώ στη συνέχεια έκανε λόγο για «εκφοβισμό της Τέχνης».

«Λαμβάνω πολλά σχόλια και μηνύματα στα δικά μου social, απειλητικά και υβριστικά. Μου δημιουργεί οργή και εκνευρισμό. Είναι τρομακτικό. Όχι μόνο προς εμένα, ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά ότι μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε για πολιτικές πεποιθήσεις ή απλά για ένα κωμικό σκετς, κάτι σατιρικό τέλος πάντων. Εκφοβισμός της Τέχνης με απώτερο σκοπό τη φίμωση. Και την ελευθερία του λόγου, μόνο όταν ο λόγος αυτός είναι δικός μας. Ο δικός τους δηλαδή», κατέληξε.

Τα σχόλια του Πάρι Ρούπου που προκάλεσαν αντιδράσεις

Συγκεκριμένα, όπως μπορεί να δει κανείς σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok του, λέει αρχικά: «Γουστάρω κάθε φορά εδώ, γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι. Το οποίο, αν κρίνουμε από τη μυρωδιά, έχει μέσα βοθρολύματα. Άρα, βγάζει απόλυτο νόημα».



Στη συνέχεια αναφέρεται στους ναζί, λέγοντας: «Μου αρέσει πάρα πολύ κάθε χρόνο όταν παίζουμε εδώ στα Λιπάσματα. Ιδανικό όνομα. Γιατί το "λιπάσματα" μου θυμίζει αυτό που θα έπρεπε να καταλήξουν να είναι όλοι οι ναζί. Είστε από αυτούς που λένε "μορφώστε τους ναζί"; Σόρι, δεν έχω αρκετό χρόνο για αυτό. Έχω μόνο μία ζωή και σκοπεύω να την περάσω με όσο λιγότερους από αυτούς γίνεται».

Σε άλλο σημείο μίλησε για τη σφαγή στον Μελιγαλά, αλλά και για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σχολιάζοντας: «Νεκρός από σφαίρα ο Αμερικανός ακροδεξιός Τσάρλι Κερκ. Έκανε περιοδείες και ως θερμός υποστηρικτής της οπλοκατοχής. Συγχαρητήρια! Γιατί η καμπάνια του αυτή, επιτέλους, βρήκε στόχο».

Τα σχόλια αυτά προκάλεσαν την αντίδραση των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να ζητούν την απόλυσή του από την Pizza Fan, με την οποία συνεργαζόταν για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.