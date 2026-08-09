Έρευνα διέταξε εισαγγελέας για το ελικόπτερο που «πάρκαρε» στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του - iefimerida.gr

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε το viral περιστατικό με το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο της Μήλου και έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις.

Με αφορμή βίντεο που κάνει τον γύρο των social media στο οποίο καταγράφεται ελικόπτερο να προσγειώνεται ανάμεσα σε λουόμενους στο Σαρακήνικο της Μήλου ώστε οι επιβάτες του να κάνουν την βουτιά τους, η πρόεδρος της κοινότητας του Τριοβασάλου, Σοφία Ψαθά Γκαγκάκη, ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για το περιστατικό.

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Συγκεκριμένα, ενημερώθηκε η ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) σχετικά με το γεγονός ότι προσγειώθηκε στο συγκεκριμένο σημείο το ελικόπτερο, αλλά και οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες με την σειρά τους ενημέρωσαν τον εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή στο Α.Τ. Μήλου για τη συλλογή προανακριτικού υλικού και των στοιχείων των εμπλεκομένων.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή. Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη Μήλο και βρισκόταν στο σημείο, κατέγραψε με το κινητό του το συμβάν.

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Τι λέει ο νόμος για τις προσγειώσεις ελικοπτέρων



Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης χώρου για την προσγείωση ελικοπτέρου ακόμη και όταν ο χώρος αυτός δεν αποτελεί αδειοδοτημένο ελικοδρόμιο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 12 του Π.Δ. 19/2009 προβλέπει τη δυνατότητα προσγείωσης και απογείωσης ελικοπτέρου σε ειδικά διαμορφωμένο πεδίο εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου, εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Η πρόβλεψη αυτή, πάντως, δεν παρέχει γενική και απεριόριστη δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε χώρου για την προσγείωση ελικοπτέρου. Η χρήση τέτοιου πεδίου υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η πραγματοποίησή της μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ αποκλείονται περιοχές στις οποίες ισχύει καθεστώς περιβαλλοντικής ή άλλης μορφής προστασίας.