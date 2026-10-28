Η κακοκαιρία ματαιώνει τις μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου -Σε ποιους δήμους δεν θα πραγματοποιηθούν - iefimerida.gr

Στην ακύρωση των μαθητικών παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου προχωρούν ορισμένοι δήμοι της Αττικής λόγω της επιδείνωσης του καιρού.



Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν έχουν οδηγήσει στην ακύρωση μαθητικών παρελάσεων με τους Δήμους να θέτουν σε προτεραιότητα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ποιοι Δήμοι της Αττικής ανακοίνωσαν ακύρωση της παρέλασης

Συγκεκριμένα, μετά τον Δήμο Αγίου Δημητρίου, ο οποίος είχε ανακοινώσει από χθες την ακύρωση της παρέλασης, στην ίδια απόφαση οδηγήθηκαν σήμερα και άλλοι δήμοι.

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Ο Δήμος Μεταμόρφωσης προχώρησε σε ματαίωση της παρέλασης, ενώ οι λοιπές προγραμματισμένες εκδηλώσεις της ημέρας, Δοξολογία, απόδοση τιμών και κατάθεση στεφάνων θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Την ακύρωση των παρελάσεων σε Πεντέλη, Νέα Πεντέλη και Μελίσσια, ανακοίνωσε και ο Δήμος Πεντέλης.

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Στην ίδια απόφαση προχώρησε και ο Δήμος Κηφισιάς.

Αντίστοιχη ανακοίνωση έβγαλε και ο Δήμος Αμαρουσίου.

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Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος ανακοίνωσε ότι η μαθητική παρέλαση δεν θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή σχολικών τμημάτων.

Την ακύρωση της μαθητικής παρέλασης ανακοίνωσε και ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.﻿