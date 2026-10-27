28η Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στο κέντρο της Αθήνας για τη μαθητική παρέλαση - iefimerida.gr

Για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου η Τροχαία προχωρά σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Λόγω της μαθητικής παρέλασης και της Δοξολογίας που θα προηγηθεί στη Μητρόπολη Αθηνών, από αύριο το πρωί θα υπάρξει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων στους εξής δρόμους:

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Κλειστοί δρόμοι για τη Δοξολογία (από τις 06:00 έως το πέρας της τελετής)

Λόγω της επίσημης Δοξολογίας στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, θα παραμείνει κλειστή η οδός Μητροπόλεως σε όλο το μήκος της, καθώς και οι κάθετοι δρόμοι της έως την πρώτη παράλληλη.

Διακοπή κυκλοφορίας από τις 09:00 έως το πέρας της παρέλασης

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας - σε όλο το μήκος της (καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό).

Ελευθερίου Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της (καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό).

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας - στο τμήμα μεταξύ της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Πανεπιστημίου (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη).

Λεωφόρος Συγγρού - στο τμήμα μεταξύ των οδών Αθανασίου Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Οδός Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της (καθώς και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό).

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

• Κλειστός ο Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»: Ο σταθμός αναμένεται να κλείσει προσωρινά στις 8 το πρωί και - κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων- οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

• Τραμ: Αναμένονται τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Γραμμών 6 και 7, με τα οχήματα να τερματίζουν σε εναλλακτικούς σταθμούς (π.χ., Φιξ) όσο διαρκεί η παρέλαση.

Αναλυτικά:

- Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.

- Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

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Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Το αναλυτικό πρόγραμμα για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στην Αθήνα

Οι επίσημες εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου στην Αθήνα περιλαμβάνουν χαιρετιστήριες βολές, έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη, Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και μαθητική παρέλαση.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

06:47: Χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβηττού και Εωθινός από τις μουσικές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

08:00: Επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

10:00: Τέλεση Δοξολογίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερωνύμου Β'.

10:40: Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από εκπροσώπους διαφόρων Αρχών.

11:00: Έναρξη της παρέλασης αντιπροσωπευτικών τμημάτων μαθητών και μαθητριών των σχολείων της Αθήνας, προσκόπων, οδηγών και Ατόμων με Αναπηρία.

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Η μαθητική παρέλαση ξεκινά στις 11:00 στην Αθήνα, μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Πηγή: iefimerida.gr - 28η Οκτωβρίου: Τι ώρα ξεκινά η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα – Όλο το πρόγραμμα - iefimerida.gr