Παράταση προσωρινής διαμονής πυρόπληκτων στην περιοχή του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής - iefimerida.gr

Παράταση στην προσωρινή διαμονή τους σε ξενοδοχεία μπορούν να αιτηθούν οι πυρόπληκτοι από την φωτιά στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Οπως ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία, ειδική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι πληγέντες από την δασική πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου 2026 στον Δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις του για παράταση προσωρινής διαμονής έως την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026, λειτουργεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και λειτουργεί επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι)

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί: https://emergencyhotels.civilprotection.gr/Application/NewAppl?evId=922331fe-089f-482e-9431-0dc1d2b4532d