Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Παιδί παρασύρθηκε από λεωφορείο -Εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα - iefimerida.gr

Στο νοσοκομείο Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται 10χρονο παιδί που παρασύρθηκε από λεωφορείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, γύρω στις 16:00 αστικό λεωφορείο παρέσυρε το παιδί, ενώ βρισκόταν στη συμβολή των οδών Τσαλδάρη με Αμασίας στη Νεάπολη με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω απ΄το όχημα.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Αστυνομίας, δυνάμεις του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της πυροσβεστικής με 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του παιδιού.

Ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβει καθώς απεγκλωβίστηκε από πολίτες.





Το 10χρονο παιδί μεταφέρθηκε με κακώσεις κεφαλής στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.