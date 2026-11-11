Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Παιδί παρασύρθηκε από λεωφορείο -Εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα - iefimerida.gr

Στο νοσοκομείο Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται 10χρονο παιδί που παρασύρθηκε από λεωφορείο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, γύρω στις 16:00 αστικό λεωφορείο παρέσυρε το παιδί, ενώ βρισκόταν στη συμβολή των οδών Τσαλδάρη με Αμασίας στη Νεάπολη με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω απ΄το όχημα.
Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Αστυνομίας, δυνάμεις του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της πυροσβεστικής με 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του παιδιού.
Ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβει καθώς απεγκλωβίστηκε από πολίτες.
Το 10χρονο παιδί μεταφέρθηκε με κακώσεις κεφαλής στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.
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