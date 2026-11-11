 Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Παιδί παρασύρθηκε από λεωφορείο -Εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Παιδί παρασύρθηκε από λεωφορείο -Εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα

Πυροσβεστικό όχημα και ασθενοφόρο
Πυροσβεστικό όχημα και ασθενοφόρο / Φωτογραφία αρχείου: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ /EUROKINISSI
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Στο νοσοκομείο Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται 10χρονο παιδί που παρασύρθηκε από λεωφορείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, γύρω στις 16:00 αστικό λεωφορείο παρέσυρε το παιδί, ενώ βρισκόταν στη συμβολή των οδών Τσαλδάρη με Αμασίας στη Νεάπολη με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω απ΄το όχημα.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Αστυνομίας, δυνάμεις του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της πυροσβεστικής με 2 οχήματα και 6 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του παιδιού.

Ωστόσο δεν χρειάστηκε να επέμβει καθώς απεγκλωβίστηκε από πολίτες.


Το 10χρονο παιδί μεταφέρθηκε με κακώσεις κεφαλής στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.

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