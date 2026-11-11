Παράσυρση 9χρονου από λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη: Νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι, σταθερή η κατάστασή του - iefimerida.gr

Ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε έπειτα από παράσυρση από λεωφορείο στην περιοχή της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού, ενώ υπάρχει υποψία κατάγματος στη δεξιά πλευρά του σώματός του. Παράλληλα, έχει υποστεί εκδορές στον κορμό, στα άκρα και στο κεφάλι.

Η κατάσταση του 9χρονου χαρακτηρίζεται σταθερή, ενώ, σύμφωνα με τη νευροχειρουργική εκτίμηση, δεν διαπιστώθηκαν ανησυχητικά σημεία κατά την αρχική εξέταση.

Στο παιδί τοποθετήθηκε μαλακός κηδεμόνας και αποφασίστηκε η εισαγωγή του στην Παιδοχειρουργική Κλινική του " Γ. Γεννηματάς" για νοσηλεία και παρακολούθηση.