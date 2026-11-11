 Παράσυρση 9χρονου από λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη: Νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι, σταθερή η κατάστασή του - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση 9χρονου από λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη: Νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι, σταθερή η κατάστασή του

Γ. Γεννηματάς νοσοκομείο Θεσσαλονίκη
Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς Θεσσαλονίκης / INTIME
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Βασίλης Βενιζέλος

Ένα 9χρονο αγόρι τραυματίστηκε έπειτα από παράσυρση από λεωφορείο στην περιοχή της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού, ενώ υπάρχει υποψία κατάγματος στη δεξιά πλευρά του σώματός του. Παράλληλα, έχει υποστεί εκδορές στον κορμό, στα άκρα και στο κεφάλι.

Η κατάσταση του 9χρονου χαρακτηρίζεται σταθερή, ενώ, σύμφωνα με τη νευροχειρουργική εκτίμηση, δεν διαπιστώθηκαν ανησυχητικά σημεία κατά την αρχική εξέταση.

Στο παιδί τοποθετήθηκε μαλακός κηδεμόνας και αποφασίστηκε η εισαγωγή του στην Παιδοχειρουργική Κλινική του " Γ. Γεννηματάς" για νοσηλεία και παρακολούθηση.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Θεσσαλονίκη παράσυρση ανήλικος λεωφορείο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ