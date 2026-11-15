Η συγκλονιστική περιγραφή του συζύγου της 36χρονης μετά την παράσυρσή της στο Καματερό: «Σβήνω, πρόσεχε το παιδί μας» -Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την παράσυρση της 36χρονης συζύγου του από αυτοκίνητο στο Καματερό περιέγραψε ο άνδρας της, μιλώντας στο Mega.

Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ο σύζυγός της αποκάλυψε όσα του είπε λίγο πριν από τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Όπως ανέφερε, όταν έφτασε στο σημείο του τροχαίου, βρήκε τη γυναίκα του σοβαρά τραυματισμένη, με αρκετούς ανθρώπους συγκεντρωμένους γύρω της. Εκείνη τον αναγνώρισε αμέσως, του έπιασε το χέρι και του είπε: «Πονάω, δεν αντέχω, σβήνω. Πρόσεχε το παιδί μας».

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Ο ίδιος προσπάθησε να την καθησυχάσει, λέγοντάς της ότι θα γίνει καλά και πως σύντομα θα έφτανε το ασθενοφόρο. Ωστόσο, η 36χρονη επέμενε ότι δεν αισθανόταν καλά, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Όχι, πεθαίνω».

Λίγο αργότερα, έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στον Ερυθρό Σταυρό.

Ο σύζυγός της αναφέρθηκε και στον οδηγό του αυτοκινήτου που την παρέσυρε, σημειώνοντας ότι παρέμεινε στο σημείο του ατυχήματος και επαναλάμβανε τη φράση «Τι έκανα», εμφανώς αναστατωμένος από όσα είχαν συμβεί.

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Πώς έγινε το τροχαίο στο Καματερό

Στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο αναφέρθηκε ο σύζυγος της 36χρονης, εξηγώντας ότι η γυναίκα του είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό της και είχε κατέβει για να αγοράσει τον πρωινό της καφέ, πριν κατευθυνθεί στην εργασία της.

Όπως περιέγραψε, εκείνη τη στιγμή διερχόμενο αυτοκίνητο την παρέσυρε με μεγάλη δύναμη, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί στον αέρα και στη συνέχεια να πέσει στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, το όχημα κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και ο οδηγός δεν πρόλαβε να φρενάρει πριν από την παράσυρση. Μετά τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο κατέληξε πάνω σε άλλα σταθμευμένα οχήματα.

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Σε κρίσιμη κατάσταση η 36χρονη

Ιδιαίτερα σοβαρή παραμένει η κατάσταση της υγείας της 36χρονης, η οποία έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα και εκτεταμένες κακώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Όπως ανέφερε ο σύζυγός της, οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της υγείας της, καθώς τα τραύματά της είναι ιδιαίτερα σοβαρά, κυρίως στην αριστερή πλευρά του σώματός της.

Η γυναίκα έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην κνήμη, ενώ οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να ελέγξουν τις αιμορραγίες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον σύζυγό της, παραμένει ο κίνδυνος επιπλοκών τα επόμενα 24ωρα.

Την ίδια ώρα, ο 38χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση.