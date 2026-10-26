Tα παρασκήνια στον Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης -Τα πηγαδάκια, η πολυκοσμία, οι δηλώσεις - iefimerida.gr

Το ψιλόβροχο που έπεφτε απ’ το πρωί στη Θεσσαλονίκη δεν εμπόδισε τη σχετικά μεγάλη προσέλευση του κόσμου στη σημερινή επίσημη δοξολογία για τον εορτασμό της 26ης Οκτωβρίου στον Άγιο Δημήτριο, που είναι ο πολιούχος της πόλης.

Πολύς -όπως κάθε χρονιά- ο κόσμος, αλλά και οι πιστοί, ενώ έντονη ήταν και η πολιτική πολυκοσμία που καταγράφηκε εντός και εκτός της Εκκλησίας, όπου τελέστηκε η δοξολογία, στην οποία χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

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Ο Κωνσταντίνος Τασούλας

Στα ενδιαφέροντα στιγμιότυπα ήταν σίγουρα η προσέλευση σχεδόν όλων των υποψηφίων της ΝΔ που ενδιαφέρονται να μπούνε στη βουλευτική λίστα της Α’ Θεσσαλονίκης. Δεν καταγράφηκε κυριολεκτικά ούτε μία απουσία, καθώς στο προαύλιο και στη δοξολογία εθεάθησαν οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας, που εκπροσωπούσε και την κυβέρνηση, Σταύρος Καλαφάτης, Έλενα Ράπτη, Άννα Ευθυμίου, Νίκος Ταχιάος και Νίκος Παπαϊωάννου, ενώ παρόντες ήταν και οι βουλευτές Δημήτρης Κούβελας (που γιόρταζε κιόλας και εκπροσωπούσε τον Πρόεδρο της Βουλής), Διαμαντής Γκολιδάκης, Στράτος Σιμόπουλος και Μαρία-Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, καθώς και ο συντονιστής στο πρωθυπουργικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου. Το ΠΑΣΟΚ προσήλθε οργανωμένο, με τον πρόεδρό του Νίκο Ανδρουλάκη επικεφαλής της ομάδας του κόμματος που παρακολούθησε την επίσημη δοξολογία. Τον συνόδευαν οι βουλευτές Μιχάλης Χουρδάκης και Ράνια Θρασκιά, καθώς και ο διευθυντής του γραφείου του στη Θεσσαλονίκη Δημήτρης Σαρηγιάννης, ενώ λίγο νωρίτερα είχε προσέλθει στην Εκκλησία ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παππάς και ο πρόεδρος τη Νίκης Δημήτρης Νατσιός.

Απόστολος Τζιτζικώστας, Κώστας Γκιουλέκας

Παρών και ο Επίτροπος της Ελλάδας στην ΕΕ Απόστολος Τζιτζικώστας, 4 εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Βίκυ Κουρτίδου, Κώστας Γιουτίκας, Βίκυ Χατζηβασιλείου και Μελίνα Δερμεντζοπούλου) και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, επικεφαλής πολυπληθούς ομάδας της διοίκησης του δήμου.

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Στην επίσημη δοξολογία χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ενώ στην υποδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλα, που κατέφτασε στο χώρο ακριβώς στις 11, ήταν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Θεόφιλος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με τη Ράνια Θρασκιά και τον Μιχάλη Χουρδάκη

Στα ενδιαφέροντα μετά τη δοξολογία ήταν η μεγάλη ουρά που σχηματίστηκε μετά το τέλος της για τις δηλώσεις, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ στο μικρόφωνο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονία, που ήταν ο διοργανωτής της εκδήλωσης, πήραν τον λόγο 13 πολιτικοί…

Παρών από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Αμανατίδης, που εκπροσωπούσε την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και τη Ρένα Δούρου, ενώ από την ΕΛΑΣ διακρίναμε μόνο την αναπληρώτρια τομεάρχη Εργασίας Νεκταρία-Ελευθερία Αγγελάκη, που πάντως δεν έκανε δηλώσεις. Παρούσα και η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία Μαρία Καρυστιανού, η οποία πάντως έσπασε το πρωτόκολλο που επικρατεί παραδοσιακά σε αυτή την εκδήλωση, κάνοντας δηλώσεις πριν από τη δοξολογία. Στα πηγαδάκια ξεχώρισε το πηγαδάκι που είχαν στήσει ο Έλληνας Επίτροπος με τον αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και στο οποίο προστέθηκε κάποια στιγμή και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Με τον Επίτροπο να λέει φωνακτά τα καλύτερα για τον δήμαρχο Θεσσαλονίκη.