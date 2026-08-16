Παραμένει σε ΜΑΦ του ΑΧΕΠΑ η Αθηνά Αηδονά μετά από ελαφρύ εγκεφαλικό - Είναι σε καλή κατάσταση, υποβλήθηκε σε θρομβόλυση - iefimerida.gr

Στην ΜΑΦ του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ παραμένει η Αθηνά Αηδονά.

Η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, υπέστη ελαφρύ εγκεφαλικό, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο και παραμένει στο νοσοκομείο, αλλά σε καλή κατάσταση. Χθες υποβλήθηκε σε θρομβόλυση, ενώ ανάρτησε και μήνυμα στο οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά πως «τέλος καλό, όλα καλά».

«Σήμερα το πρωί, ανήμερα της Παναγίας, μια ξαφνική αδιαθεσία με οδήγησε στο ΑΧΕΠΑ. Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τους εξαιρετικούς γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου για τη φροντίδα τους. Τέλος καλό, όλα καλά! Θέλω όμως να ευχαριστήσω και όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας, που με συγκίνησαν ιδιαίτερα! Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους σας!», έγραψε στο μήνυμά της.

