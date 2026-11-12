Πάτρα: Παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ το 4 μηνών βρέφος -Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο υποσιτισμένο και με αιματώματα στα πόδια

Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου του Ρίου, νοσηλεύεται το 4 μηνών βρέφος, χωρίς να κινδυνεύει για τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βρέφος μεταφέρθηκε την Τετάρτη στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο, σε πολύ κακή κατάσταση με αιματώματα στα πόδια και υποσιτισμένο.

Οι γιατροί κινητοποιήθηκαν άμεσα, καθώς η κατάσταση της υγείας του μικρού παιδιού κρίθηκε ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Εκεί οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το βρέφος διέμενε σε καταυλισμό Ρομά και εξαιτίας της κατάστασης και πιθανής κακοποίησης του παιδιού κλήθηκε η αστυνομία η οποία πλέον διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσής του.