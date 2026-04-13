Παραμένει αυξημένη η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου - Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην Αθηνών-Λαμίας - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένει αυξημένη η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου - Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην Αθηνών-Λαμίας

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Παραμένει αυξημένη η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου με την επιστροφή των εκδρομέων προς την Αττική, χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία στην Αθηνών-Λαμίας.

Μετ' εμποδίων εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα από την περιφέρεια προς την Αττική ειδικά μέσω της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Aυξημένη κίνηση στο διάστημα Αγ. Θεόδωροι-Κινέτα

Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο κομμάτι από τους Αγίους Θεόδωρους έως και την Κινέτα όπου τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν ενώ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και από τα Μέγαρα μέχρι την Νέα Πέραμο. Νωρίτερα σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές στα διόδια Καλαμακίου, αλλά πλέον η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί.

Χωρίς προβλήματα διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στην Αθηνών-Λαμίας, όπου και εκεί νωρίτερα σημειώθηκαν καθυστερήσεις, ειδικά από τον Αυλώνα έως την Μαλακάσα και στα διόδια Αφιδνών.

Σε ισχύ παραμένουν έκτακτα μέτρα της Τροχαίας, με στοχευμένους ελέγχους και παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

