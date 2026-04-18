Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης - iefimerida.gr

Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μόλις 14 ημέρες μετά την τοποθέτησή του

Νωρίτερα σήμερα, η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε δημόσια ότι ο κ. Λαζαρίδης θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα

Στην αρχική δήλωση παραίτησής του, ο κ. Λαζαρίδης επικαλέστηκε την ανάγκη διασφάλισης του κυβερνητικού έργου, ευχαριστώντας τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη

Στην πλήρη δήλωσή του, ο κ. Λαζαρίδης υπερασπίζεται την εντιμότητα και την πολιτική του διαδρομή, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για τοξικές επιθέσεις

Ο κ. Λαζαρίδης, μετά από 14 ημέρες στη θέση του υφυπουργού, υπέβαλε την παραίτησή του μετά την υπόθεση για το πτυχίο του, σε συνδυασμό με την πρόσληψή του σε θέση επιστημονικού συνεργάτη στο υπουργείο Παιδείας, το 2007.

Στη δήλωση παραίτησής του ο κ. Λαζαρίδης αναφέρει μεταξύ άλλων πως «με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της κυβέρνησης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του υφυπουργού.

Σημειώνεται πως σήμερα το πρωί η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε πως ο κ. Λαζαρίδης θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα και να παραιτηθεί.

Ο κ. Λαζαρίδης είχε μπει στην κυβέρνηση πριν από 14 ημέρες, όπως προαναφέρθηκε, στον μίνι ανασχηματισμό που έγινε λόγω της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και την παραίτηση του Χρήστου Κέλλα, το όνομα του οποίου περιλαμβανόταν στη δικογραφία.

Ο αντικαταστάτης του κ. Λαζαρίδη θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές

Δήλωση Μακάριου Λαζαρίδη για την παραίτησή του:

«Σε όλη μου την προσωπική ζωή πορεύτηκα με εντιμότητα και έζησα την οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει.

Με τις ίδιες αξίες στάθηκα και στην πολιτική, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Έδωσα αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ.

Οι πολίτες της Καβάλας με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν δύο φορές βουλευτή στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γεγονός που αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή, αλλά και ευθύνη.

Είμαι υπερήφανος για τις μάχες στο πλευρό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης όσο και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.

Υπηρέτησα με συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνάμεών μου, στην προσπάθεια για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας μου επέλεξα τη διαφάνεια. Έδωσα στη δημοσιότητα το “πόθεν έσχες” μου προεκλογικά το 2019, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν φοβήθηκα ποτέ τον έλεγχο, αλλά αντιθέτως τον επιδίωξα.

Όλο αυτό το διάστημα απέκρουσα με επιχειρήματα και πολιτική αξιοπρέπεια τις επιθέσεις μιας τοξικής αντιπολίτευσης, η οποία, παραπαίουσα, αναζητά τρόπο να διασωθεί εκλογικά, επενδύοντας στη λάσπη και τη συκοφαντία για ένα ζήτημα μάλιστα που συνέβη πριν 20 σχεδόν χρόνια.

Ωστόσο, με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού.

Η απόφασή μου αυτή δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή τη διαδρομή».