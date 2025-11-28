Παπαθανάσης: Δράσεις για ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κοινωφελών υποδομών -Σε έξι περιοχές - iefimerida.gr

Με αποφάσεις του Νίκου Παπαθανάση, εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΠ ΔΑΜ) οι πρώτες έξι δράσεις με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κοινωφελών υποδομών.

Πρόκειται για δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κοινωφελών υποδομών και εξοπλισμού και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, μέσα από την πράσινη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, στους Δήμους Εορδαίας, Κοζάνης, Σερβίων και Μεγαλόπολης και στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.

Εργα κόστους 5,53 εκατ. ευρώ

Συγκεκριμένα, τα έργα, με συνολικό κόστος που ανέρχεται σε 5,53 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το ΕΠ ΔΑΜ θα συνεισφέρει τα 4,89 εκατ. ευρώ, είναι:

*Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης, με δικαιούχο τον Δήμο Κοζάνης και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ 1.704.416,58 ευρώ.

*Πιλοτικές δράσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος με βάση κατευθύνσεις Σχεδίων Δράσης Κυκλικής Οικονομίας, με δικαιούχο τον Δήμο Κοζάνης και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ 1.501.439,93 ευρώ.

*Δημιουργία πρότυπης ενεργειακά πλατείας στο Δήμο Μεγαλόπολης, με δικαιούχο τον Δήμο Μεγαλόπολης και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ 1.053.880 ευρώ.

*Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού επιλεγμένων περιοχών του Δήμου Εορδαίας, με δικαιούχο τον Δήμο Εορδαίας και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ 762.988 ευρώ.

Αντικατάσταση παλαιών πετρελαιοκινητών Δημοτικού στόλου Δήμου Σερβίων με νέας τεχνολογίας ηλεκτρικά οχήματα και σταθμοί φόρτισης, με δικαιούχο τον Δήμο Σερβίων και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ 410.000 ευρώ.

*Ανάπτυξη Δικτύου Συλλογής και Διαχείρισης Συσκευασιών χρησιμοποιημένων φυτοφαρμάκων, με δικαιούχο την Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ 225.053 ευρώ.

Τονίζεται ότι η διαδικασία μεταφοράς από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου "Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας", και ένταξης στο ΕΠ ΔΑΜ, έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα, που αφορούν καταρχάς στην τοπική κοινωνία των λιγνιτικών Δήμων της Δ. Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης και ευρύτερα στις ηπειρωτικές περιοχές ΔΑΜ, καθίσταται δυνατή μετά από την πρόσφατη έγκριση του Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΠ ΔΑΜ) στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 186,69 εκατ. ευρώ.

