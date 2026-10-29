Παπαθανάσης: 39,9 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του νέου σωφρονιστικού καταστήματος στη Μεγαλόπολη - iefimerida.gr

Σε πρόγραμμα χρηματοδότησης προϋπολογισμού 39,9 εκατ. ευρώ εντάχθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση η κατασκευή του νέου σωφρονιστικού καταστήματος στη Μεγαλόπολη.



Το σύγχρονο Σωφρονιστικό Κατάστημα θα διαθέτει υποδομές διαφορετικών επιπέδων ασφάλειας και θα περιλαμβάνει παραγωγικά, εκπαιδευτικά και βιοτεχνικά/αγροτικά τμήματα για την ενίσχυση της κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων.

Ο προϋπολογισμός του έργου καλύπτει το σύνολο του κόστους κατασκευής των κτιριακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών εργασιών, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των συστημάτων ασφάλειας, καθώς και το κόστος των ενεργειών ωρίμανσης που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης.

Σύγχρονο και λειτουργικό σωφρονιστικό κατάστημα Μεγαλόπολης

Η δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού Σωφρονιστικού Καταστήματος στην περιοχή της Μεγαλόπολης θα συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση του διαχρονικού προβλήματος υπερπληθυσμού των φυλακών της χώρας.

Ταυτόχρονα, θα δημιουργήσει νέες προοπτικές απασχόλησης τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία της υποδομής, συνδυάζοντας την κοινωνική αποδοτικότητα με το αναπτυξιακό όφελος.