Παπαστεργίου: 950.000 Fuel Pass έχουν ήδη εκδοθεί -Έως και 1.000 αιτήματα το δευτερόλεπτο - iefimerida.gr

«Μέχρι την ώρα αυτή που μιλάμε έχουν εκδοθεί 950.000 Fuel Passes, άρα θέλω να πω ότι το σύστημα υπάρχει και δουλεύει», είπε νωρίτερα ο υπ. Δημήτρης Παπαστεργίου.

«Ναι, δεν δουλεύει απροβλημάτιστα, προέκυψαν διάφορα τεχνικά ζητήματα. Η κίνηση η οποία ήταν πέρα από κάθε προσδοκία», επισήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα που άνοιξε η πλατφόρμα.

Παπαστεργίου για Fuel Pass

«Το Fuel Pass είναι ένα pass το οποίο, κόντρα σε όσα λέγανε, είναι εξαιρετικά δημοφιλές. Τις πρώτες ώρες, τη Δευτέρα το απόγευμα δεχόμασταν περίπου χίλιες κλήσεις, εννοώ ψηφιακά αιτήματα στο σύστημα, το δευτερόλεπτο», εξήγησε ο υπουργός.

«Κανένα pass στο παρελθόν, σε όλη την ιστορία των vouchers, δεν είχε τέτοια δημοφιλία και τέτοια ζήτηση. Γι’ αυτό και την Τρίτη το πρωί αποφασίστηκε να πάμε πλέον με βάση τα ΑΦΜ. Στην πορεία, και πάλι ήταν πολύ έντονη η κίνηση. Σκεφτείτε ότι πλέον τα συστήματα κάποια στιγμή την Τρίτη το απόγευμα θεώρησαν πως είναι κυβερνοεπίθεση όλη αυτή η κίνηση, που δεν ήταν, απλά ήταν πολύ έντονη κίνηση, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να κλειδώσουν για λόγους ασφαλείας.

Είμαστε από πάνω, όλοι οι τεχνικοί και εμείς και το υπ. Οικονομικών για να μπορέσουν τα vouchers αυτά να φτάσουν στους αποδέκτες τους. Δηλαδή σήμερα θα φτάσουμε νομίζω τα 1,2-1,3 εκατομμύρια», πρόσθεσε.

Τα χρονικά περιθώρια ήταν πολύ συγκεκριμένα, σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου, για να το χρησιμοποιήσουν οι πολίτες κατά την πασχαλινή έξοδο όπως επίσης και τα συστήματα είναι συγκεκριμένα. Ένα από αυτά, σημείωσε, το Κέντρο Διαλειτουργικότητας, αναβαθμίζεται και από τον Ιούνιο και μετά, χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα έχει δυνατότητες για διπλάσια και τριπλάσια κίνηση.

«Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Κατανοούμε την ταλαιπωρία των πολιτών. Σας λέω και πάλι ότι σήμερα θα ξεπεράσουμε το 1-1,2 εκατομμύρια αποδεκτά αιτήματα. (…) Είχαμε πει, γίνεται εντός 48 ωρών, ίσως και λίγο νωρίτερα, άρα οι πρώτοι έχουν πληρωθεί. Η διαδικασία μετά, δεν έχει προβλήματα γιατί δεν πέφτουν όλοι μαζί πάνω σε ένα σημείο προκειμένου να εξυπηρετηθούν», συνέχισε ο κ. Παπαστεργίου.

Αυτοί που θα κάνουν από σήμερα και τις μέρες του Πάσχα το αίτημα, λόγω των αργιών στο τραπεζικό σύστημα, θα πληρωθούν τις επόμενες ημέρες.

Ως προς τα τεχνικά προβλήματα που προέκυψαν, σημείωσε ότι την πρώτη μέρα που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί OTP, η επιβεβαίωση διπλού παράγοντα, το σύστημα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί.

«Σκεφτείτε ότι ακόμα και χθες το πρωί προέκυψε για δύο ώρες ένα ζήτημα με την επιβεβαίωση των e-mails. Όσοι δεν είχαν επιβεβαιώσει τα email τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας και είχαν gmail, της Google, χρειάστηκε για δύο ώρες να περιμένουν, διότι ακόμη και το mail server της Google θεώρησε πως ήταν spam, ότι ήταν ψεύτικα όλα αυτά τα μηνύματα, γιατί ήταν πάρα πολύ μαζικά. Για όλα αυτά είμαστε από πάνω, τα ρυθμίζουμε. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε όσο περισσότερο τη διαδικασία, που όντως κάποιους ταλαιπώρησε ιδιαίτερα», συμπλήρωσε.