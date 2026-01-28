Ο ΠΑΟΚ θρηνεί για τους νεκρούς του -Πλήθος κόσμου στην Τούμπα, επιμνημόσυνη δέηση στη Θύρα 4 [εικόνες] - iefimerida.gr

Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στην Τούμπα για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Την τελετή πραγματοποίησε στην Θύρα 4 ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, παρουσία της Μαρίας Γκοντσάρεβα, μελών της διοίκησης του «Δικεφάλου του Βορρά», αντιπροσωπείας από τα τμήματα μπάσκετ και βόλεϊ του ΠΑΟΚ, αλλά και πλήθος κόσμου, που βρέθηκε στο γήπεδο για να τιμήσει των «αετόπουλων» που έχασαν τη ζωή τους με τόσο φρικτό τρόπο, αφήνοντας λουλούδια και κεριά.

Στη Θύρα 4 υπάρχουν φανέλες και κασκόλ αρκετών ομάδων, δείχνοντας ότι πενθούν μαζί με την «ασπρόμαυρη» οικογένεια για τα νέα παιδιά που θέλησαν να δουν έναν ευρωπαϊκό αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας, αλλά τελικά βρήκαν τραγικό θάνατο.

Μεταξύ όσων βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας ήταν και αντιπροσωπεία του Άρη, με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιρικού τμήματος, Γιώργο Γκουγκουλιά, σε τέτοιες ανθρώπινες στιγμές «δεν υπάρχουν χρώματα».

«Σε αυτές τις στιγμές δεν υπάρχουν χρώματα. Όλοι άνθρωποι είμαστε. Είναι δύσκολο να χάνονται εφτά νέα παιδιά. Να φεύγουν σε ένα ταξίδι για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα και να μην γυρνούν πίσω. Θέλω να πω συλλυπητήρια στους γονείς. Είναι δύσκολες στιγμές και δεν χρειάζονται πολλά λόγια», δήλωσε.

Δείτε εικόνες από την Τούμπα με κόσμο που πηγαίνει για να τιμήσει τη μνήμη των επτά νεκρών του ΠΑΟΚ

