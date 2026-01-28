ΠΑΟΚ: Ανοιχτή σήμερα η Τούμπα στη μνήμη των θυμάτων στη Ρουμανία -Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για Λιόν - iefimerida.gr

Σε ένδειξη σεβασμού και πένθους για την ανείπωτη τραγωδία στη Ρουμανία, οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ ανακοίνωσαν την ακύρωση όλων των εκδρομών για τον αγώνα της ομάδας με τη Λιόν την Πέμπτη (29/1).

Με αυτή την κίνηση, η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα παραμείνει κλειστή, ως ένδειξη αλληλεγγύης και σεβασμού προς τα θύματα του φονικού τροχαίου με τους 7 νεκρούς και 3 τραυματίες.

Το βράδυ της Τρίτης, οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ αποφάσισαν να ματαιώσουν κάθε οργανωμένη εκδρομή για τον αγώνα της Πέμπτης στην Γαλλία, επικαλούμενοι την ανάγκη για σεβασμό και τον πόνο που διακατέχει όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου.

«Όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές για τη Λιόν ακυρώνονται. Το πέταλο, το οποίο θα μας φιλοξενούσε, θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα της Ρουμανίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση των οργανωμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Επιπλέον, καλούν τον κόσμο της ομάδας να αποδώσει φόρο τιμής στους αδικοχαμένους φιλάθλους με την παρουσία του στη Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας, η οποία θα είναι ανοιχτή σήμερα από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουμε τον πόνο μας. Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων», τονίζεται στην ανακοίνωση, εκφράζοντας την αλληλεγγύη και τον βαθύ σεβασμό προς τους ανθρώπους που πλήρωσαν με τη ζωή τους αυτή τη φοβερή τραγωδία.

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων στο Groupama Stadium της Λιόν

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απευθύνει έκκληση σε όσους δεν έχουν ξεκινήσει το ταξίδι, αλλά και σε όσους βρίσκονται ήδη στη Γαλλία, να σεβαστούν την απόφαση και το πένθος της οικογένειας της ομάδας.

Σε ένδειξη σεβασμού στη βαθιά θλίψη που βιώνει η οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα, αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων στο παιχνίδι στη Λιόν.

Η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με τις γαλλικές αρχές και την ομάδα της Λυών, ακολουθώντας και το κάλεσμα των οργανωμένων οπαδών για ακύρωση όλων των εκδρομών ως ένδειξη πένθους.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Συναισθανόμενοι τη θλίψη και την οδύνη όληςτης οικογένειας του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα και ακολουθώντας την απόφαση των οργανωμένων οπαδών να ακυρώσουν όλες τις εκδρομές τους και να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων σε ένδειξη πένθους, σε συνεννόηση με τις γαλλικές αρχές και Λυών, η συγκεκριμένη κερκίδα δεν θα ανοίξει.

Όσοι δεν ξεκίνησαν ακόμη το ταξίδι για τη Λιόν, αλλά και όσοι βρίσκονται ήδη στη Γαλλία, παρακαλούμε να σεβαστούν την απόφαση της οικογένειας του ΠΑΟΚ.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί τους 7 νεκρούς οπαδούς: Πλήθος κόσμου στη Τούμπα, παίκτες και Λουτσέσκου

Μαύρη σελίδα γράφτηκε χθες στην ιστορία του ΠΑΟΚ, όπου επτά οπαδοί της ομάδας έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό δυστύχημα στην Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους με την Λιόν για το Europa League.

Το βαν που μετέφερε τους φιλάθλους συγκρούστηκε με βυτιοφόρο και στη συνέχεια με φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ακαριαία έξι από αυτούς, ενώ λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του και ο έβδομος.

Η θλίψη είναι αμέτρητη για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, που από την πρώτη στιγμή ενωμένη πορεύεται στη δύσκολη αυτή στιγμή. Στο γήπεδο της Τούμπας, οι σημαίες κυματίζουν από χθες μεσίστιες, ενώ εκατοντάδες φίλαθλοι σπεύδουν με κεριά, λουλούδια και φανέλες για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Στα σκαλιά της Θύρας 4, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ άναψαν κεριά και στα κάγκελα που συνήθως απλώνουν τα πανό με τα συνθήματα τους, κρέμασαν ένα ολόλευκο που έγραφε με μαύρα γράμματα: «Καλό Παράδεισο Αδέρφια».



Τα συνθήματα του «ΠΑΟΚ σ’ αγαπώ κι όταν πεθάνω, θέλω τον δικέφαλο στον τάφο μου επάνω» και «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» αντηχούν στους δρόμους γύρω από το γήπεδο, ενώ η οικογένεια του συλλόγου έδειξε την αμέριστη υποστήριξή της.

Συντετριμμένος ο Ραζβάν Λουτσέσκου

Στην Τούμπα βρέθηκαν χθες ο προπονητής Ραζβάν Λουτσέσκου, ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο σύμβουλος ποδοσφαίρου Αντελίνο Βιεϊρίνια και άλλοι άνθρωποι της ομάδας όπως οι﻿ Γκοβτσάρεβα, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Πέλκας και Κεντζιόρα, οι οποίοι κρατούσαν λουλούδια και τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων.

Παρόντες ήταν επίσης οι πρώην παίκτες του συλλόγου, όπως ο Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος και ο Γιώργος Θεοδωρίδης, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη και η ενότητα είναι βασικά χαρακτηριστικά της οικογένειας του ΠΑΟΚ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, συντετριμμένος, μίλησε στο ρουμανικό Μέσο Gazeta Sporturilor για τη θλίψη που έχει κυριεύσει την ομάδα. Εξέφρασε την αδυναμία του να περιγράψει με λόγια το μέγεθος της τραγωδίας, τονίζοντας πως ο ΠΑΟΚ είναι μια οικογένεια που θρηνεί για την απώλεια αυτών των νέων ανθρώπων, που ταξίδευαν για να ζήσουν την εμπειρία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ξεψύχησε 55χρονος στη Λάρισα όταν έμαθε για το τροχαίο με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ένας 55χρονος στην Λάρισα έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, όταν έμαθε για το τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία που κόστισε τη ζωή στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ο 55χρονος, που φέρεται να είχε καρδιολογικά προβλήματα, έπαθε καρδιακό επεισόδιο και κατέληξε λίγες ώρες μετά την είδηση του δυστυχήματος.