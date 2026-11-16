Πάνω από 6 εκατ. έλεγχοι εισιτηρίων στις συγκοινωνίες της Αθήνας -Τα στοιχεία για την εισιτηριοδιαφυγή

Αύξηση 43,1% στους ελέγχους κομίστρου, μείωση των βεβαιωμένων προστίμων και αύξηση 6,3% στις εισπράξεις κομίστρου καταγράφουν τα στοιχεία της ΣΤΑ.ΣΥ για το πρώτο δεκάμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια έλεγχοι κομίστρου πραγματοποιήθηκαν στο δίκτυο των Μέσων Σταθερής Τροχιάς της Αθήνας το δεκάμηνο του 2026, αποτυπώνοντας την εντατικοποίηση της ελεγκτικής παρουσίας και τη συστηματική προσπάθεια για περιορισμό της εισιτηριοδιαφυγής.

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Περισσότεροι έλεγχοι, λιγότερα πρόστιμα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 6.067.880 έλεγχοι, έναντι 4.238.954 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 43,1%. Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η επίδοση του Οκτωβρίου, κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκαν 734.353 έλεγχοι κομίστρου, αριθμός ρεκόρ για τη ΣΤΑ.ΣΥ. Ο μέσος μηνιαίος αριθμός ελέγχων αυξήθηκε από 423.895 το δεκάμηνο του 2025 σε 606.788 το αντίστοιχο διάστημα του 2026.

Η εντατικοποίηση των ελέγχων συνοδεύεται από μείωση των βεβαιωμένων προστίμων, παρά την αυξημένη ελεγκτική παρουσία. Ειδικότερα, το δεκάμηνο του 2026 βεβαιώθηκαν 69.824 πρόστιμα, έναντι 70.204 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 0,54%. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την αύξηση των ελέγχων κατά 43,1%, αποτελεί θετική ένδειξη ενίσχυσης της συμμόρφωσης του επιβατικού κοινού και αποτυπώνει τη σημασία της συστηματικής και συνεχούς ελεγκτικής παρουσίας στο δίκτυο.

Αύξηση 6,3% στις εισπράξεις κομίστρου

Ανοδική πορεία ακολουθούν και οι εισπράξεις κομίστρου, οι οποίες κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026 εμφανίζονται αυξημένες κατά 6,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

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Συντονισμένη δράση με τις αστυνομικές αρχές – Το σχέδιο «Αριάδνη»

Στην ενίσχυση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων συμβάλλει και η συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, μέσα από το σχέδιο «Αριάδνη». Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσεται πλέγμα κοινών δράσεων ελεγκτών κομίστρου και αστυνομικών σε σταθμούς και σημεία του δικτύου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κωτσηρας δήλωσε «Η εντατικοποίηση των ελέγχων αποδίδει και συμβάλλει σταδιακά σε μια αλλαγή κουλτούρας στις αστικές μετακινήσεις. Περισσότεροι έλεγχοι, λιγότερα πρόστιμα και αυξημένες εισπράξεις κομίστρου αποτελούν θετικές ενδείξεις μεγαλύτερης συμμόρφωσης του επιβατικού κοινού. Η καταβολή του εισιτηρίου είναι υποχρέωση όλων αλλά και έμπρακτη συμβολή στην οικονομική βιωσιμότητα των συγκοινωνιών, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν στους πολίτες».

Από την πλευρά του. ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑ.ΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς επεσήμανε «Η ΣΤΑ.ΣΥ άλλαξε τα δεδομένα στη μάχη κατά της εισιτηριοδιαφυγής στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς. Με την ανασυγκρότηση του σώματος ελεγκτών και τον ανασχεδιασμό των ελέγχων σε Μετρό και Τραμ, πετύχαμε αύξηση 43,1% στους ελέγχους και 6,3% στις εισπράξεις κομίστρου. Δεν σταματάμε εδώ: ενισχύουμε περαιτέρω το σώμα ελεγκτών και κλιμακώνουμε την προσπάθεια. Κάθε επιπλέον έσοδο από το κόμιστρο επιστρέφει στους επιβάτες, δημιουργώντας περισσότερες δυνατότητες επένδυσης και αναβάθμισης των δικτύων μας».





ΑΠΕ-ΜΠΕ