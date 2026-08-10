Πάνω από 280 ζώα διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά της Αττικοβοιωτίας -Τα 131 έχουν επιστρέψει στις οικογένειές τους - iefimerida.gr

Περισσότερα από 280 ζώα διασώθηκαν κατά τη διάρκεια της καταστροφικής ﻿φωτιάς στην Αττικοβοιωτία, έπειτα από τιτάνια προσπάθεια πυροσβεστών, εθελοντών και διαφόρων φορέων.

Ο Δήμος Μεγαρέων προχώρησε σε καταγραφή και δημοσιοποίησε τα σχετικά στοιχεία, που προέκυψαν με τη συνδρομή εθελοντών, φιλοζωικών οργανώσεων, κτηνιάτρων και απλών πολιτών.

«Η δημοσιοποίηση αυτού του απολογισμού δεν έγινε νωρίτερα συνειδητά. Όσο η φωτιά βρισκόταν σε εξέλιξη, η προτεραιότητα ήταν μία: η διάσωση ανθρώπων και ζώων και η ουσιαστική στήριξη όσων επιχειρούσαν στο πεδίο. Τώρα, μετά τη λήξη της καταστροφικής πυρκαγιάς και αφού πέρασαν μερικές ημέρες, θεωρείται χρέος να καταγραφεί η προσπάθεια και, κυρίως, να αναγνωριστεί δημόσια η προσφορά των εκατοντάδων ανθρώπων που έδωσαν τον χρόνο, τις γνώσεις, τις δυνάμεις και τα μέσα τους, προκειμένου να μη μείνει κανένα πυρόπληκτο ζώο αβοήθητο», αναφέρει μεταξύ άλλων η δημοτική αρχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το Δημοτικό Στάδιο «Μεγαρέων Ολυμπιονικών» αποτέλεσε τον κεντρικό σταθμό, όπου συγκεντρώνονταν τα πυρόπληκτα ζώα, προκειμένου να καταγραφούν, να λάβουν την απαραίτητη περίθαλψη και φροντίδα και να δρομολογηθεί η επιστροφή στις οικογένειές τους ή η ασφαλής φιλοξενία τους.

Τα ζώα που διασώθηκαν από την καταστροφική φωτιά σε Αττική και Βοιωτία - 131 επέστρεψαν στις οικογένειές τους

Συνολικά διασώθηκαν 282 ζώα και συγκεκριμένα:

222 ζώα συντροφιάς

14 άγρια ζώα

46 παραγωγικά

Από αυτά:

131 ζώα επέστρεψαν ήδη στις οικογένειές τους

91 ζώα προωθούνται σε ανάδοχους για φιλοξενία και μελλοντικά για υιοθεσία

Τα κουτάβια ανέλαβε η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων, το A little Shelter, η Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης, τα ενήλικα το Dogs' Voice, το Make it Pawsible και ο Φιλοζωικός Σύλλογος Νέας Φιλαδέλφειας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

11 ζώα διακομίσθηκαν σε κλινικές

4 απεβίωσαν

Η γραμμή 10400 διαχειρίστηκε 86 κλήσεις μέσα σε μόλις 24 ώρες

«Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται αμέτρητες ώρες δουλειάς, διασώσεις, μεταφορές, κτηνιατρική φροντίδα, αναζητήσεις οικογενειών, φιλοξενίες και μια πρωτοφανής κινητοποίηση ανθρώπων, που ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Μια επιχείρηση που κινητοποίησε ανθρώπους και φορείς. Από την πρώτη στιγμή, δεκάδες άνθρωποι, φορείς, εθελοντές, κτηνίατροι, φιλοζωικά σωματεία, επιχειρήσεις και απλοί πολίτες ενώθηκαν με έναν κοινό στόχο: να μη μείνει κανένα πυρόπληκτο ζώο αβοήθητο» αναφέρει ο Δήμος Μεγαρέων, ο οποίος σε ανακοίνωσή του ευχαριστεί αναλυτικά όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, από εθελοντές, διασώστες, οργανώσεις, κτηνιάτρους, δήμους και την Περιφέρεια Αττικής, μέχρι ιδιώτες και επιχειρήσεις για τη συμβολή τους με διάφορους τρόπους.

Το «ευχαριστώ» του δημάρχου Μεγαρέων

«Όσο η φωτιά ήταν σε εξέλιξη, η προτεραιότητά μας ήταν να σωθούν άνθρωποι, ζώα και περιουσίες. Δεν ήταν η ώρα για επικοινωνιακή προβολή. Τώρα είναι η στιγμή όμως να αναγνωρίσουμε και να ευχαριστήσουμε δημόσια τους ανθρώπους που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή και έδωσαν ό,τι μπορούσαν για να σωθεί κάθε ζώο που κινδύνευσε. Τους ευχαριστώ όλους θερμά» δήλωσε ο δήμαρχος Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης.

Από την πλευρά της, η εντεταλμένη σύμβουλος για τα αδέσποτα ζώα και τα ζώα συντροφιάς του Δήμου Μεγαρέων, Κική Κοντοπούλου, είπε: «Οι τελευταίες ημέρες ήταν μία μεγάλη δοκιμασία για όλους μας. Μέσα στις φλόγες όμως αναδείχθηκε κάτι πολύ πιο δυνατό, η αλληλεγγύη, η συνεργασία και η ανιδιοτελής προσφορά. Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της προσπάθειας. Όμως πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια ζωή».

Η μεγάλη κινητοποίηση για τη διάσωση των ζώων και οι εικόνες από την επιχείρηση προσέλκυσαν το ενδιαφέρον και διεθνών ειδησεογραφικών οργανισμών. Μεταξύ άλλων, η προσπάθεια καταγράφηκε από το Reuters, το Agence France-Presse (AFP News Agency), το Associated Press, το Chinese Associated Press και το Getty Images, ενώ υπήρξε κάλυψη και από τηλεοπτικό κανάλι της Ρουμανίας.