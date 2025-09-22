Πάνω από 20.000 άνθρωποι γιόρτασαν την Παγόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο στην οδό Αθηνάς - iefimerida.gr

Περισσότεροι από 20.000 επισκέπτες βρέθηκαν στην οδό Αθηνάς, συμμετέχοντας στο Φεστιβάλ που διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο.

Η εκδήλωση είχε στόχο να αναδείξει τη βιώσιμη κινητικότητα και τις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης, ενώ παράλληλα να ενθαρρύνει την αλλαγή νοοτροπίας ώστε η πόλη να γίνει πιο ανθρώπινη και φιλική προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.

Από το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την οδό Αθηνάς χωρίς οχήματα, από το ύψος της Ευριπίδου μέχρι την Ερμού, και να παρακολουθήσουν μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, αλλά και μεταμεσονύκτιες κινηματογραφικές προβολές, να μετέχουν σε εργαστήρια για παιδιά και οικογένειες, σε υπαίθριες αθλητικές δράσεις, διαδραστικά παιχνίδια και ραδιοφωνικές μουσικές επιλογές από γνωστούς DJs της πόλης, ενώ η γιορτή κορυφώθηκε με τη συναυλία του ηθοποιού και τραγουδοποιού Πάνου Βλάχου.

Φέτος, στο πρόγραμμα εντάχθηκε και η ποδηλατική διαδρομή με αφετηρία την οδό Αθηνάς και κατεύθυνση προς Πατήσια, Κυψέλη και Σεπόλια, ακολουθώντας τα ίχνη του υπό διαμόρφωση Δικτύου Ποδηλατόδρομου του Δήμου Αθηναίων.

Δούκας: «Είναι το καλύτερο κίνητρο για να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια πόλη ασφαλή και προσβάσιμη»

«Η "Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο" ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τη σημασία της βιώσιμης κινητικότητας και απέδειξε ότι η Αθήνα μπορεί να μεταμορφωθεί σε μια πόλη με λιγότερα αυτοκίνητα και περισσότερο χώρο για ανθρώπους», δήλωσε ο δήμαρχος, Χάρης Δούκας, και πρόσθεσε: «Η εικόνα χιλιάδων πολιτών, μικρών και μεγάλων, να απολαμβάνουν τον δημόσιο χώρο ελεύθερα, χωρίς θόρυβο και καυσαέρια, μας γεμίζει αισιοδοξία. Είναι το καλύτερο κίνητρο για να συνεχίσουμε με πράξεις και παρεμβάσεις να χτίζουμε μια πόλη ασφαλή, προσβάσιμη, φιλική στο περιβάλλον και αληθινά βιώσιμη».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Αθήνας, Ιωάννης Γεώργιζας, τόνισε: «Μέσα σε ένα 24ωρο όλοι και όλες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν στην πράξη πώς μπορεί να λειτουργήσει η πόλη με δράσεις που ενώνουν τον πολιτισμό, την άθληση και την καινοτομία. Από τη γιόγκα και τα υπαίθρια fitness sessions, μέχρι τα εργαστήρια κόμικ και την ποδηλατική διαδρομή προς τις γειτονιές της Αθήνας, η εμπειρία έδειξε ότι η βιώσιμη μετακίνηση μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας».