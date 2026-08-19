Χαμός σε πανηγύρι στο Αντίρριο: Άγριος καβγάς ανάμεσα σε δύο παρέες -Εκτοξεύθηκαν καρέκλες, κόσμος έτρεχε να προφυλαχθεί [βίντεο] - iefimerida.gr

Σκηνές πανικού επικράτησαν σε πανηγύρι στο Αντίρριο, όταν μια διασκέδαση που βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη διακόπηκε από ξαφνική συμπλοκή.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η αρχική λογομαχία μεταξύ των δύο παρεών κλιμακώθηκε γρήγορα και μετατράπηκε σε γενικευμένη συμπλοκή, διακόπτοντας την εκδήλωση. Η ένταση αυξήθηκε απότομα, μετατρέποντας τη διασκέδαση σε πεδίο σύγκρουσης με απρόβλεπτες συνέπειες για τους παρευρισκόμενους.

Κατά τη διάρκεια της σύρραξης εκτοξεύτηκαν τραπέζια και καρέκλες, δημιουργώντας σκηνικό χάους. Η ορχήστρα συνέχιζε να παίζει, προσδίδοντας μια σουρεαλιστική ατμόσφαιρα στο περιστατικό, καθώς οι υπόλοιποι παρακολουθούσαν με έκπληξη την εξέλιξη της βίας.

Αντιμέτωποι με τη βίαιη συμπλοκή, πολλοί από τους παρευρισκόμενους αναγκάστηκαν να τραπούν σε φυγή. Αναζήτησαν ασφαλές καταφύγιο, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από το κέντρο της έντασης για να προστατευτούν από τα ιπτάμενα αντικείμενα.

Το εορταστικό κλίμα στο πανηγύρι διαλύθηκε απότομα, δίνοντας τη θέση του στην αναστάτωση και την ανησυχία. Η βραδιά που ξεκίνησε με γλέντι κατέληξε σε σκηνικό έντασης, αφήνοντας αρνητική εντύπωση στους παρευρισκόμενους.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η αρχική αντιπαράθεση φέρεται να σημειώθηκε μεταξύ μιας παρέας από την Πάτρα και μιας παρέας ντόπιων Ρομά. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η λογομαχία πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις και ακολούθησε συμπλοκή.

Καβγάς με... ηχητική υπόκρουση

Την ώρα του περιστατικού η μουσική συνεχιζόταν, με την ορχήστρα να βρίσκεται επί σκηνής, όταν η κατάσταση στον χώρο άλλαξε απότομα.

Τραπέζια και καρέκλες μετακινήθηκαν και εκτοξεύθηκαν, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν με έκπληξη. Μάλιστα, αρκετοί επιχείρησαν να απομακρυνθούν από το σημείο προκειμένου να προφυλαχθούν.

Για λίγη ώρα επικράτησε αναστάτωση στον χώρο, με τη συμπλοκή να διακόπτει το εορταστικό κλίμα της βραδιάς. Η εικόνα στο πανηγύρι μετατράπηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο από γλέντι σε σκηνικό έντασης, προκαλώντας ανησυχία στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.