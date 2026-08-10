Πανεπιστημιακό νοσοκομείο «Αττικόν»: Ποια είναι η αλήθεια για τους αξονικούς τομογράφους - iefimerida.gr

Μετά από ένα μπαράζ δημοσιευμάτων στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, αλλά και αναρτήσεων στα social media, σχετικά με την ομολογουμένως αναμενόμενη από ένα μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας βλάβη στους δύο αξονικούς τομογράφους του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Χαϊδαρίου «Αττικόν», το οποίο εκτελεί αύριο τη γενική εφημερία του, η πραγματικότητα έχει ως εξής:

Συγκεκριμένα, το περασμένο Σάββατο, αξονικό τομογράφο χρειάστηκε μόλις ένας ασθενής του «Αττικού», η διοίκηση του οποίου είχε εξασφαλίσει την συνδρομή του αξονικού τομογράφου του νοσοκομείου της Ελευσίνας «Θριάσιο», ενώ για σήμερα έχει εξασφαλισθεί η συνδρομή του αξονικού τομογράφου του νοσοκομείου του Πειραιά «Τζάνειο».

Αύριο, λοιπόν, ημέρα γενικής εφημερίας του «Αττικού», στις 12:30 μ.μ. η προμηθεύτρια εταιρεία θα προσκομίσει από το εξωτερικό στο «Αττικόν» τα ανταλλακτικά τα οποία χρειάζονται οι δύο αξονικοί τομογράφοι και στις 3:30 μ.μ. οι δύο αξονικοί τομογράφοι παραδίδονται προς πλήρη λειτουργία στο «Αττικόν», η διοίκηση του οποίου έχει εξασφαλίσει για τις πρωινές ώρες, αύριο, τη συνδρομή του τρίτου αξονικού τομογράφου του νοσοκομείου, εκείνον της ακτινοθεραπείας.

Αυτά, λοιπόν.