 Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Δείτε τα θέματα στο μάθημα των Γαλλικών - iefimerida.gr
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Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026: Δείτε τα θέματα στο μάθημα των Γαλλικών

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026
Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στο ειδικό μάθημα των Γαλλικών εξετάστηκαν σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, οι υποψήφιοι στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026.

Η τρέχουσα εβδομάδα είναι η τελευταία της εξεταστικής διαδικασίας, ενώ έπονται τα μαθήματων των Ιταλικών και Ισπανικών.

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Γαλλικά.

Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026.

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Πανελλήνιες 2026: Μέχρι σήμερα η πλατφόρμα για τα SMS

Επιπλέον, έως και σήμερα, 23 Ιουνίου, θα είναι ανοικτή για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να δηλώσουν ότι επιθυμούν να λάβουν μέσω SMS τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα αλλά και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν.

Για την είσοδο στην πλατφόρμα απαιτείται ο οκταψήφιος Κωδικός Υποψηφίου και τα αρχικά γράμματα των προσωπικών στοιχείων του σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

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Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου μέσω μοναδικού κωδικού ασφαλείας (OTP) που αποστέλλεται με SMS.

Η υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά καθώς όλοι οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών 2026 θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα τους από την online εφαρμογή του ΥΠΑΙΘΑ πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες, όπως γίνεται κάθε χρόνο.

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