Παναγία της Τήνου: Η ιστορία της εικόνας και του προσκυνήματος - iefimerida.gr

Στην Τήνο η πίστη γίνεται ταξίδι και η προσευχή συναντά την ελπίδα. Χιλιάδες προσκυνητές φτάνουν κάθε χρόνο στο νησί για να προσκυνήσουν την Παναγία της Τήνου.

Με βαθιά συγκίνηση και ευλάβεια, ανηφορίζουν προς τον Ναό της Ευαγγελιστρίας, σε ένα προσκύνημα που για πολλούς αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς και μια υπόσχεση που κρατούν μέσα τους για χρόνια. Μία λωρίδα κόκκινο χαλί, από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία, πάνω στο οποίο γονατιστοί πιστοί κάθε ηλικίας ανηφορίζουν στον Ναό αναζητώντας δύναμη, παρηγοριά και ένα προσωπικό θαύμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσκύνημα στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Τήνου

Η Παναγία της Τήνου αποτελεί ένα εντυπωσιακό προσκυνηματικό συγκρότημα, με τον κυρίως ναό να βρίσκεται στον επάνω όροφο ενός διώροφου κτιρίου, ενώ γύρω του αναπτύσσονται βοηθητικοί χώροι και κτίσματα που περιβάλλονται από τον περίβολο.

Ο ναός είναι τρίκλιτη βασιλική, με το κεντρικό κλίτος να είναι μεγαλύτερο και υπερυψωμένο σε σχέση με τα δύο πλάγια, τα οποία διαχωρίζονται από κομψές κιονοστοιχίες. Στην κεντρική είσοδο ξεχωρίζει το μαρμάρινο υπέρθυρο, διακοσμημένο με ανάγλυφες παραστάσεις των δύο Αρχαγγέλων, ενώ ανάμεσά τους υπάρχει χαραγμένη επιγραφή με τα ονόματα των κτητόρων του ναού.

Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Τήνου / Εurokinissi

Ξεχωριστή θέση κατέχει η θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού, η οποία βρίσκεται στα αριστερά της εισόδου και φιλοξενείται σε ένα περίτεχνο μαρμάρινο προσκυνητάρι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα, που υπέστη σοβαρές φθορές από πυρκαγιά στο παρελθόν και χωρίστηκε στα δύο κατά τη στιγμή της ανεύρεσής της, εξακολουθεί να προκαλεί δέος στους πιστούς.

Η εικόνα της Παναγίας της Τήνου, σχεδόν καλυμμένη από τα τάματα των πιστών, έχει φιλοτεχνηθεί με ιδιαίτερη τεχνοτροπία η οποία σύμφωνα με κάποιους μελετητές αποδίδεται στον Απόστολο Λουκά. Παρότι η Εικόνα της Παναγίας της Τήνου δεν απεικονίζει την Κοίμηση της Θεοτόκου αλλά τον Ευαγγελισμό γιορτάζει πανηγυρικά τον Δεκαπενταύγουστο.

Η ιστορία της εικόνας και του προσκυνήματος

Η ιστορία της Παναγίας της Τήνου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εύρεση της θαυματουργής εικόνας του Ευαγγελισμού και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της θρησκευτικής παράδοσης της Ελλάδας.

Η αναζήτηση της εικόνας ξεκίνησε στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν, σύμφωνα με την παράδοση, οράματα και μαρτυρίες οδήγησαν τους κατοίκους του νησιού στην προσπάθεια να εντοπίσουν το ιερό κειμήλιο. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο είχε η μοναχή Πελαγία από τη Μονή Κεχροβουνίου, η οποία, μετά από επανειλημμένα οράματα της Παναγίας, προέτρεψε να συνεχιστούν οι ανασκαφές. Η εικόνα αποκαλύφθηκε στις 30 Ιανουαρίου 1823, μέσα στη γη, στον χώρο όπου αργότερα χτίστηκε ο Ναός της Ευαγγελίστριας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εύρεσή της αποτέλεσε την απαρχή ενός μεγάλου προσκυνήματος, που με το πέρασμα των χρόνων απέκτησε πανελλήνια, και όχι μόνο, εμβέλεια μιας και στην Τήνο για τη χάρη Της συρρέουν πιστοί από όλο τον κόσμο.

Στον τόπο όπου βρέθηκε η εικόνα ανεγέρθηκε ο μεγαλοπρεπής Ναός της Ευαγγελίστριας, ο οποίος μέχρι σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για τους πιστούς. Η εικόνα του Ευαγγελισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της λατρείας, ενώ τα αμέτρητα τάματα και αφιερώματα που την περιβάλλουν μαρτυρούν τη βαθιά πίστη και την ευγνωμοσύνη των προσκυνητών που φτάνουν κάθε χρόνο στην Τήνο.