Παλλήνη: Συναγερμός στην ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε νεκρός με δεματικά καλωδίων γύρω από τον λαιμό του - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ, καθώς εντοπίστηκε ένας άνδρας νεκρός στην Παλλήνη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός έχοντας δύο δεματικά καλωδίων γύρω από τον λαιμό του.

Τον άνδρα εντόπισε διερχόμενος πολίτης, ο οποίος τον είδε σε χαντάκι στην 541 ΠΧ και την οδό Λεονταρίου, στα όρια Παλλήνης και Παιανίας.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών.

Να σημειωθεί πως τα δεματικά είναι δεμένα με τις άκρες τους σε αντίθετες κατευθύνσεις, κάτι που δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, αν δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας.