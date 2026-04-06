Παλλήνη: Συναγερμός στην ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε νεκρός με δεματικά καλωδίων γύρω από τον λαιμό του - iefimerida.gr

ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Συναγερμός στην ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε νεκρός με δεματικά καλωδίων γύρω από τον λαιμό του

Το σημείο που βρέθηκε ο νεκρός άνδρας στην Παλλήνη
ΚΑΤΙΑ ΝΙΑΚΑΡΗ -ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ, καθώς εντοπίστηκε ένας άνδρας νεκρός στην Παλλήνη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός έχοντας δύο δεματικά καλωδίων γύρω από τον λαιμό του.

Τον άνδρα εντόπισε διερχόμενος πολίτης, ο οποίος τον είδε σε χαντάκι στην 541 ΠΧ και την οδό Λεονταρίου, στα όρια Παλλήνης και Παιανίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών.

Να σημειωθεί πως τα δεματικά είναι δεμένα με τις άκρες τους σε αντίθετες κατευθύνσεις, κάτι που δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο αυτοχειρίας, αν δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

