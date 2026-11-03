Απίστευτο περιστατικό στην Παλλήνη: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 -Του έπεσε από τσάντα μαζί με χειροβομβίδα κρότου-λάμψης - iefimerida.gr

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε στην Παλλήνη το μεσημέρι της Δευτέρας με πρωταγωνιστή έναν αστυνομικό που πήγαινε προς υπηρεσία φύλαξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν μετά τις 14:00, όταν ο 51χρονος χρεώθηκε ένα υποπολυβόλο MP5, έναν ασύρματο και μία χειροβομβίδα κρότου-λάμψης. Ο αστυνομικός έφυγε για την υπηρεσία του, όμως στον δρόμο τού έπεσαν οι τσάντες στις οποίες είχε βάλει τα πράγματα.

Άφαντο το όπλο -Εντοπίστηκαν μόνο ο ασύρματος και η χειροβομβίδα

Όταν κατάλαβε τι έχει συμβεί, επέστρεψε στο σημείο όπου του είχαν πέσει οι τσάντες, όμως βρήκε μόνο τον ασύρματο και τη χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, με το όπλο να είναι άφαντο.

Ο αστυνομικός συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων και παραβίαση όρων ασφαλούς φύλαξης οπλισμού, όμως αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.