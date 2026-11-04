Παλλήνη: Άφαντο παραμένει το υποπολυβόλο MP5 που έχασε αστυνομικός -Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών - iefimerida.gr

Συνεχίζονται οι έρευνες από τις Αρχές για τον εντοπισμό του υποπολυβόλου MP5, το οποίο έχασε αστυνομικός στην Παλλήνη, κατά τη διαδρομή του προς την υπηρεσία του.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, «δεν έχει βρεθεί ο οπλισμός. Αναζητείται από τους αστυνομικούς, αναζητούν και βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή».

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Η ίδια σημείωσε ότι ήδη «σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη ο αστυνομικός», ενώ όσον αφορά στον ασύρματο και στη χειροβομβίδα κρότου-λάμψης που έφερε χθες ο αστυνομικός πηγαίνοντας για φύλαξη στόχου, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «τα υπόλοιπα δημόσια υλικά βρέθηκαν».

«Δεν μπορεί να είναι κανονική πλημμελής φύλαξη οπλισμού»

«Δεν μπορεί να είναι κανονική η πλημμελής φύλαξη οπλισμού σε καμία περίπτωση. Για αυτό και ακολουθήθηκε η διαδικασία», τόνισε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, ενώ, αναφερόμενη στον 51χρονο αστυνομικό, σημείωσε ότι «είναι αντιμέτωπος με ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες».

«Αναζητούμε τον οπλισμό και για λόγους ασφαλείας», πρόσθεσε η ίδια και τόνισε ότι στην Παλλήνη πραγματοποιείται «πολύ μεγάλη έρευνα με αστυνομικούς και της Ασφάλειας και της ομάδας ΔΙΑΣ».

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Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Δευτέρας ο 51χρονος αστυνομικός που πήγαινε προς υπηρεσία φύλαξης χρεώθηκε ένα υποπολυβόλο MP5, έναν ασύρματο και μία χειροβομβίδα κρότου-λάμψης.

Ο ίδιος φέρεται να έφυγε για την υπηρεσία του, ωστόσο στον δρόμο τού έπεσαν οι τσάντες στις οποίες είχε βάλει τα πράγματα. Όταν κατάλαβε τι έχει συμβεί, επέστρεψε στο σημείο όπου του είχαν πέσει οι τσάντες, όμως βρήκε μόνο τον ασύρματο και τη χειροβομβίδα κρότου-λάμψης, με το όπλο να είναι άφαντο.

Ο 51χρονος, αφού συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων και παραβίαση όρων ασφαλούς φύλαξης οπλισμού, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.