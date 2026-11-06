Παλαιό Φάληρο: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πεντέλης λόγω θραύσης αγωγού φυσικού αερίου - iefimerida.gr

Εκτάκτως διεκόπη η κυκλοφορία οχημάτων σε περιοχή του Παλαιού Φαλήρου

μετά από θραύση αγωγού φυσικού αερίου.

Η διακοπή της κυκλοφορίας ισχύει στην οδό Πεντέλης, στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Ζησιμοπούλου έως την οδό Ελληνίδων.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αρμόδια συνεργεία για την αποκατάσταση της βλάβης και την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού, ενώ αστυνομικές δυνάμεις ρυθμίζουν την κίνηση στους γύρω δρόμους.

Συνιστάται στους οδηγούς να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή ταλαιπωρίας.