Παλαιό Φάληρο: Ιδιωτική επιχείρηση λειτουργούσε παράνομα -Έκαναν botox χωρίς άδεια, τι έδειξε ο έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας - iefimerida.gr

Έλεγχο σε ιδιωτική επιχείρηση στο Παλαιό Φάληρο πραγματοποίησε κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω επιχείρηση εμφανιζόταν να παρέχει αισθητικές υπηρεσίες, ενώ στον χώρο φέρονται να διενεργούνταν ιατρικές πράξεις από άτομα που δεν διέθεταν τα προβλεπόμενα προσόντα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία στις Αρχές, υπήρχαν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόσο με φωτογραφίες από τον χώρο όσο και με πληροφορίες για τη διενέργεια αισθητικών υπηρεσιών και ενέσιμων θεραπειών.

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Λειτουργούσε παράτυπα η επιχείρηση -Δεν είχε άδεια για τη διενέργεια botox

Από τον επιτόπιο έλεγχο των επιθεωρητών-ελεγκτών διαπιστώθηκε ότι:

Στην αναφερόμενη στην καταγγελία διεύθυνση δεν υπήρχε αναρτημένη πινακίδα ή άλλη σήμανση από την οποία να προκύπτει η λειτουργία ιατρείου, οδοντιατρείου ή κέντρου αισθητικής, παρά μόνο το όνομα του/της καταγγελλόμενου/ης σε κουδούνι της εισόδου του κτιρίου.

Για την καταγγελλόμενη επιχείρηση δεν είχε εκδοθεί άδεια λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής από την αρμόδια Δ/νση της οικείας ΠΕ της Περιφέρειας Αττικής.

Ο/Η καταγγελλόμενος/η δεν ήταν ιατρός, ούτε οδοντίατρος, εγγεγραμμένος στο Μητρώο οιουδήποτε Ιατρικού Συλλόγου της ελληνικής επικράτειας και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής, αντίστοιχα, και ως εκ τούτου δεν νομιμοποιείτο να διαφημίζει και να διενεργεί τέτοιου είδους θεραπείες (botox).

Τι ισχύει για τη διενέργεια botox

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η εφαρμογή υαλουρονικού οξέος και βοτουλινικής τοξίνης (botox) αποτελεί ιατρική πράξη και διενεργείται για αισθητικούς και θεραπευτικούς σκοπούς από ειδικευμένους/ες ιατρούς των ειδικοτήτων Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας, καθώς και Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Επιπλέον, ιατροί των ειδικοτήτων Νευρολογίας, Νευροχειρουργικής και Οφθαλμολογίας δύνανται να χρησιμοποιούν την ως άνω τεχνική αποκλειστικά για θεραπευτικούς σκοπούς, τοπικά στην πάσχουσα περιοχή και σε συγκεκριμένες επιστημονικά τεκμηριωμένες ενδείξεις.

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Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση των διαλαμβανομένων σε αυτήν.