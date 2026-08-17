 Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Η ΕΕΤΑΑ «ανακοινώνει» σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα για τα vouchers - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Η ΕΕΤΑΑ «ανακοινώνει» σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα για τα vouchers

Bρεφονηπιακός σταθμός
Bρεφονηπιακός σταθμός / EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, αναμένεται να αναρτηθούν τα οριστικά αποτελέσματα για τα vouchers παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του προγράμματος ΕΣΠΑ 2026-2027.

Το απόγευμα της Δευτέρας 10 Αυγούστου είχαν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ οι προσωρινοί πίνακες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.

Ακολούθησε η περίοδος υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους και πλέον οι γονείς αναμένουν τους οριστικούς πίνακες.

Πώς θα δουν οι γονείς τα αποτελέσματα

Οι γονείς μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet του αιτούντος.

Μέσα από την προσωποποιημένη ενημέρωση μπορούν να δουν τα στοιχεία της αίτησής τους, τη μοριοδότηση που συγκέντρωσαν και τυχόν παρατηρήσεις ή εκκρεμότητες που είχαν καταγραφεί κατά τον αρχικό έλεγχο.

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