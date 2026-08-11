Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2026-2027: Τα προσωρινά αποτελέσματα και η προθεσμία για τις ενστάσεις για τα voucher - iefimerida.gr

Ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου 2026, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων για τα προσωρινά αποτελέσματα των voucher για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ για τη σχολική περίοδο 2026-2027.

Οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων αναρτήθηκαν από την ΕΕΤΑΑ και οι γονείς μπορούν να ελέγξουν την πορεία της αίτησής τους χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

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Η διαδικασία των ενστάσεων αφορά όσους διαπίστωσαν ότι η αίτησή τους απορρίφθηκε ή ότι υπάρχουν λάθη, παραλείψεις ή στοιχεία που δεν έχουν υπολογιστεί σωστά.

Μέχρι πότε υποβάλλονται οι ενστάσεις

Οι γονείς και κηδεμόνες έχουν στη διάθεσή τους λίγες ημέρες για να υποβάλουν την ένστασή τους, καθώς η προθεσμία ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου, και λήγει την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων» της ΕΕΤΑΑ. Δεν προβλέπεται υποβολή ένστασης με έντυπη αίτηση ή με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι αιτούντες που θεωρούν ότι υπάρχει λάθος ή παράλειψη στην αξιολόγηση της αίτησής τους.

Η δυνατότητα υποβολής ένστασης παρέχεται ακόμη και στην περίπτωση που η αίτηση δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Οι προσωρινοί πίνακες έχουν καταρτιστεί ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και περιλαμβάνουν τόσο τις πλήρεις όσο και τις ελλιπείς αιτήσεις.

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Πώς υποβάλλεται η ένσταση

Οι γονείς που επιθυμούν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα θα πρέπει να συνδεθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet και να ελέγξουν τα στοιχεία της αίτησής τους και το αποτέλεσμα που έχει καταχωριστεί.

Έπειτα, να δηλώσουν με σαφήνεια τον λόγο για τον οποίο υποβάλλουν ένσταση και να επισυνάψουν, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, σε ένα ενιαίο αρχείο PDF, μεγέθους έως 5 MB και τέλος να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική υποβολή πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο περιεχόμενο της ένστασης, καθώς ο αιτών θα πρέπει να εξηγεί συγκεκριμένα ποιο στοιχείο θεωρεί ότι έχει υπολογιστεί λανθασμένα ή ποια παράλειψη έχει διαπιστώσει.

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Πριν υποβάλουν ένσταση, οι γονείς θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τα στοιχεία που εμφανίζονται στους προσωρινούς πίνακες.

Ειδικότερα, θα πρέπει να ελέγξουν αν η αίτηση έχει χαρακτηριστεί πλήρης ή ελλιπής, αν έχει υπολογιστεί σωστά το οικογενειακό εισόδημα, αν έχουν ληφθεί υπόψη στοιχεία που αφορούν ανεργία, αναπηρία ή πολυτεκνία, αν έχει υπολογιστεί σωστά ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών, αν υπάρχουν λάθη στη μοριοδότηση, καθώς και αν έχουν συνυπολογιστεί όλα τα δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί κατά την αρχική αίτηση.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος, είναι σημαντικό η ένσταση να συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.

Τι ισχύει για τις πολύτεκνες οικογένειες

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η φετινή διαδικασία για τις πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, οι αιτήσεις εξετάζονται πλέον ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια, γεγονός που διαφοροποιεί τον τρόπο αξιολόγησης σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες αιτούντων.

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Οι οικογένειες που θεωρούν ότι δεν έχει αποτυπωθεί σωστά η ιδιότητά τους ή κάποιο άλλο στοιχείο της αίτησης θα πρέπει να ελέγξουν άμεσα τα προσωρινά αποτελέσματα και, εφόσον απαιτείται, να υποβάλουν ένσταση.

Η προθεσμία είναι ιδιαίτερα σύντομη, καθώς οι ενστάσεις για τα voucher των παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027 πρέπει να έχουν υποβληθεί έως και την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026.