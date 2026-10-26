Παιδικοί σταθμοί: Αύξηση στα εισοδηματικά όρια για τα voucher - Τι αλλάζει για τις τρίτεκνες οικογένειες - iefimerida.gr

Αυξάνεται κατά 10% η αξία των vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2026-2027, ενώ τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγησή τους ανεβαίνουν κατά 2.000 ευρώ.

Οι τρίτεκνες οικογένειες αποκτούν τη δυνατότητα να λάβουν voucher μειωμένης αξίας χωρίς εισοδηματικό περιορισμό, όπως ισχύει για τις πολύτεκνες.

Οι αλλαγές προβλέπονται σε νέα ΚΥΑ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με στόχο να διευρυνθεί ο αριθμός των οικογενειών που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Επιπλέον, η ΕΕΤΑΑ θα εκδώσει δεύτερη πρόσκληση, ώστε να υποβάλουν αίτηση όσες οικογένειες πληρούν πλέον τις νέες προϋποθέσεις και δεν έχουν ήδη λάβει voucher.

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Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών στην προσχολική φροντίδα και στη διευκόλυνση των γονέων στην καθημερινότητά τους. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, καθώς οι ανάγκες τους είναι αυξημένες.

Πόσο αυξάνεται η αξία των vouchers

Η αύξηση κατά 10% αφορά τα vouchers πλήρους αλλά και μειωμένης αξίας, για τις προβλεπόμενες κατηγορίες βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Για βρεφική θέση με σίτιση, η αξία του voucher αυξάνεται από 3.239 σε 3.563 ευρώ, ενώ για νηπιακή θέση με σίτιση, το ποσό διαμορφώνεται από 2.612 σε 2.873 ευρώ. Το voucher μειωμένης αξίας αυξάνεται από 2.178 σε 2.396 ευρώ.

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Η αναπροσαρμογή εφαρμόζεται αυτόματα και στα vouchers που έχουν χορηγηθεί, χωρίς νέα αίτηση. Όσα vouchers μειωμένης αξίας έχουν εκδοθεί, μετατρέπονται αυτοδικαίως σε πλήρους αξίας, εφόσον οι δικαιούχες οικογένειες καλύπτουν πλέον τα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Για τη χορήγηση voucher πλήρους αξίας, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ και διαμορφώνονται ως εξής:

Για οικογένειες με έως δύο παιδιά: 29.000 ευρώ

Για τρίτεκνες οικογένειες: 32.000 ευρώ

Για οικογένειες με τέσσερα παιδιά: 35.000 ευρώ



Για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά: 38.000 ευρώ.

Αλλαγές προβλέπονται και για τα vouchers μειωμένης αξίας. Συγκεκριμένα, το εισοδηματικό όριο για οικογένειες με έως δύο παιδιά αυξάνεται από 35.000 σε 37.000 ευρώ.

Παράλληλα, καταργείται το όριο των 38.000 ευρώ που ίσχυε για τις τρίτεκνες οικογένειες. Έτσι, οι οικογένειες με τρία παιδιά μπορούν να διεκδικήσουν voucher μειωμένης αξίας ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια του προγράμματος.

Με βάση τις νέες προϋποθέσεις, η ΕΕΤΑΑ θα προχωρήσει στην έκδοση δεύτερης πρόσκλησης για την περίοδο 2026-2027. Μέσω αυτής, θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης σε οικογένειες που καλύπτονται από τα διευρυμένα κριτήρια, αλλά δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα voucher.